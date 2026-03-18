OMS Se Prepara para Una Catástrofe Nuclear si Conflicto en Medio Oriente se Intensifica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que se está preparando para una catástrofe nuclear si la guerra en Medio Oriente se intensifica aún más, de acuerdo con el medio Político.

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Se dio a conocer que dicho organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está supervisando las consecuencias de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra instalaciones atómicas iraníes, y se mantiene en estado de alerta ante posibles amenazas nucleares en la región.

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“El peor escenario posible es un incidente nuclear, y eso es lo que más nos preocupa. Por mucho que nos preparemos, no hay nada que pueda evitar el daño que se producirá en la región, y a nivel mundial si esto llega a suceder, y las consecuencias durarán décadas”, aseguró Hanan Balkhy, directora de la OMS para el Mediterráneo Oriental.

¿Cómo se prepara la OMS para un incidente nuclear?

El personal de la OMS dice que se prepara para un incidente nuclear, al incluir un ataque a una instalación nuclear o el uso de un arma nuclear. Israel y los Emiratos Árabes Unidos también cuentan con instalaciones nucleares al alcance de los misiles iraníes, aunque no hay informes de que estas hayan sido atacadas.

También se cree que Israel posee un importante arsenal de armas nucleares. Mientras la guerra sigue, algunas figuras de alto rango han comenzado a especular sobre el uso de ojivas nucleares.

La OMS está actualizando la formación de su personal sobre cómo responder en caso de un incidente nuclear, sobre todo en los riesgos para la salud pública y las medidas para protegerse.

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Con información de N+

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