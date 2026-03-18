FGR Informa Extradición de 7 Personas a Estados Unidos: ¿Quiénes son los Delincuentes Detenidos?

El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy sobre la detención de siete personas, como resultado del trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la secretaría de Marina, Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR.

Señaló que mediante el intercambio de información con agencias internacionales, se pudo permitir la ubicación y posterior detención de siete personas que son requeridas por distintas Cortes de Estados Unidos. En los siete casos, fue fundamental el trabajo de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Ahora se les cumplimentarán órdenes de detención formal con fines de extradición.

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¿Quiénes son los 7 detenidos que serán extraditados a EUA?

Genaro “N”: Fue detenido en el estado de Baja California, y es acusado por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud y asociación delictuosa. Es identificado como uno de los líderes de una organización criminal trasnacional, cuya función consistía en coordinar la logística en el tráfico, distribución y comercialización de grandes cantidades de droga con destino a San Diego, California y otras ciudades de EUA, controlando vías terrestres y múltiples túneles subterráneos a lo largo de la frontera con México. Es requerido por el Tribunal General de Distrito para el Distrito Sur de California.

Fue detenido en el estado de Baja California, y es acusado por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud y asociación delictuosa. Es identificado como uno de los líderes de una organización criminal trasnacional, cuya función consistía en coordinar la logística en el tráfico, distribución y comercialización de grandes cantidades de droga con destino a San Diego, California y otras ciudades de EUA, controlando vías terrestres y múltiples túneles subterráneos a lo largo de la frontera con México. Es requerido por el Tribunal General de Distrito para el Distrito Sur de California. José “N”: Es requerido por el Tercer Tribunal de Distrito, Departamento West Jordan, para el Condado de Salt Lake, en Utah, para responder por 12 cargos por el delito de abuso sexual calificado de menores y violación equiparada, ocurridos entre los años 2020 y 2021. Fue detenido en Lagos de Moreno, Jalisco.

Es requerido por el Tercer Tribunal de Distrito, Departamento West Jordan, para el Condado de Salt Lake, en Utah, para responder por 12 cargos por el delito de abuso sexual calificado de menores y violación equiparada, ocurridos entre los años 2020 y 2021. Fue detenido en Lagos de Moreno, Jalisco. Néstor “N”: La Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, lo acusa del delito de homicidio en primer grado cometido en Houston, estado de Texas, luego de que probablemente privó de la vida a la víctima con tres disparos de arma de fuego. Fue detenido en Apodaca, Nuevo León.

La Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, lo acusa del delito de homicidio en primer grado cometido en Houston, estado de Texas, luego de que probablemente privó de la vida a la víctima con tres disparos de arma de fuego. Fue detenido en Apodaca, Nuevo León. Noé “N”: Fue ubicado y detenido en Piedras Negras, Coahuila, ya que es investigado por la D.E.A., y requerido por el Tribunal Federal de Distrito, para el Distrito Oeste de Texas, por hechos que en la legislación mexicana encuentran identidad jurídica en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Es investigado por el FBI desde 2012 y se le imputa el delito de abuso sexual calificado en contra de menores de edad; fue detenido en la ciudad de San Luis Potosí y enfrentará el proceso por el requerimiento del Tribunal de Distrito del Condado Brazos, Texas.

Fue ubicado y detenido en Piedras Negras, Coahuila, ya que es investigado por la D.E.A., y requerido por el Tribunal Federal de Distrito, para el Distrito Oeste de Texas, por hechos que en la legislación mexicana encuentran identidad jurídica en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Es investigado por el FBI desde 2012 y se le imputa el delito de abuso sexual calificado en contra de menores de edad; fue detenido en la ciudad de San Luis Potosí y enfrentará el proceso por el requerimiento del Tribunal de Distrito del Condado Brazos, Texas. Gilberto "N": Fue detenido en Mexicali, Baja California. Es requerido por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, ya que según las investigaciones posiblemente participó en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud en la modalidad de distribución e importación de cocaína y fentanilo a Estados Unidos.

Fue detenido en Mexicali, Baja California. Es requerido por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, ya que según las investigaciones posiblemente participó en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud en la modalidad de distribución e importación de cocaína y fentanilo a Estados Unidos. Mario “N”: Fue detenido en Acatlán de Juárez, Jalisco, y es requerido por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Riverside. Esta persona es acusada de cuatro cargos por la posible comisión de los delitos de abuso sexual y violación de una menor de edad.

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