Emboscan a Mujer en Culiacán, Sinaloa; se Reporta Grave Tras Ataque Armado

Una mujer de 31 años de edad, resultó con múltiples heridas de bala tras ser atacada por un grupo armado la tarde de este jueves en Culiacán, en hechos ocurridos en la zona conocida como Piggy Back, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los reportes, la agresión se registró alrededor de las 14:00 horas, cuando la víctima circulaba a bordo de una camioneta de modelo reciente por una calle de terracería, donde fue interceptada por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones con armas largas.

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Tras el ataque, la mujer logró desplazarse hacia otras calles del sector en un intento por resguardarse, mientras que en el lugar quedaron decenas de casquillos percutidos. La unidad en la que viajaba presentó múltiples impactos de bala en la carrocería y cristales.

La mujer fue auxiliada por elementos de seguridad y paramédicos, quienes le brindaron atención inicial antes de trasladarla a un hospital, donde permanece bajo resguardo y en estado de salud grave.

Autoridades aclaran que no es agente policial

En relación con versiones difundidas, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán informó que la persona lesionada no forma parte de dicha corporación.

Asimismo, autoridades de los tres órdenes de gobierno acudieron al lugar de los hechos y se encargaron de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este ataque.

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