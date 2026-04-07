Israel Aprueba Cese al Fuego de Dos Semanas con Irán, pero Excluye a Líbano del Trato

El gobierno de Israel aceptó el cese al fuego acordado entre Estados Unidos e Irán. No obstante, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que esta prórroga no incluye a Líbano, donde mantiene operaciones contra Hezbolá.

El cese al fuego de quince días llega después de que Trump amenazara con “eliminar toda una civilización”.

de quince días llega después de que amenazara con “eliminar toda una civilización”. Irán ha propuesto en las negociaciones diez puntos, que incluyen el levantamiento de las sanciones.

ha propuesto en las negociaciones diez puntos, que incluyen el levantamiento de las sanciones. La ofensiva de Israel en Líbano ha dejado mil 500 muertos y al menos 4 mil 800 heridos.

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Israel respalda cese al fuego con Irán

El 8 de abril, Israel ha afirmado que acepta el cese al fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán. No obstante, en contra de lo pedido por Pakistán, el gobierno de Benjamin Netanyahu excluiría del pacto a Líbano.

Desde el inicio de la operación Furia Épica contra Irán, Israel también ha atacado múltiples objetivos en Líbano, especialmente al sur, donde opera Hezbolá, y en zonas residenciales de Beirut. Hasta el momento, más de un millón de personas han sido desplazadas por los bombardeos y las incursiones de las fuerzas israelíes en Líbano.

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Hasta el momento, la ofensiva militar de Israel en Líbano ha dejado más de mil 500 muertos y más de 4 mil 800 heridos. Del total de muertos, 130 son niños. Además, 461 heridos serían menores de edad.

A través de X, el gobierno de Israel ha publicado que admite el cese al fuego, siempre y cuando se reabra el estrecho de Ormuz. Además, el gobierno de Netanyahu Israel confía en que las negociaciones lleven a que Irán deje de representar una amenaza nuclear.

“Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, con la condición de que Irán abra inmediatamente el estrecho y detenga todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región”.

No obstante, el comunicado dejó en claro que “el alto el fuego de dos semanas no incluye al Líbano”.

Irán interpreta como una victoria el cese al fuego de Trump

Irán ha recibido el anuncio del cese al fuego como una victoria. La televisión pública del país persa ha señalado que la prórroga de quince días era “un humillante paso atrás” para el gobierno de Donald Trump.

El gobierno de Irán ha señalado que buscará negociar el levantamiento de las sanciones económicas. El régimen teocrático no puede importar ciertas tecnologías críticas, está limitada la venta del crudo al extranjero y está excluido del sistema de envíos financieros internacionales SWIFT. Muchas de estas sanciones están vigentes desde el gobierno de George Bush.

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Teherán también buscará negociar una cuota de dos millones de dólares a cada barco que cruce el estrecho de Ormuz. Esta tarifa se compartiría con Omán, una monarquía ubicada del otro lado del estrecho, en la península arábiga.

Pakistán, mediador decisivo entre Estados Unidos e Irán

Para que el gobierno de Donald Trump e Irán acordaran este alto al fuego, fue fundamental la intervención de Pakistán.

Hacia el mediodía, Shehbaz Sharif, primer ministro del país asiático, pidió a Estados Unidos una prórroga de quince días. El funcionario escribió al respecto en X:

“Para que la diplomacia siga su curso, insto al presidente Trump a que amplíe el plazo dos semanas”.

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Irán agradeció a Pakistán su papel como mediador en el conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, celebró los “esfuerzos inalcanzables por terminar la guerra en la región” que llevó a cabo el gobierno con sede en Islamabad.

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Con información de EFE y AFP