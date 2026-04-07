Peso se Aprecia tras Acuerdo de Cese al Fuego entre EUA e Irán mientras Petróleo se Desploma

El peso mexicano se apreciaba la tarde de este martes 7 de abril de 2026 en sus negociaciones en el exterior, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había acordado un alto el fuego de dos semanas con Irán.

La moneda, una de las divisas más líquidas a nivel mundial, cotizaba en 17.49 por dólar, con una ganancia de un 1.2%.

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Precios del petróleo se desploman

En tanto, los precios del petróleo se desplomaron después de que el presidente Trump afirmara que suspendería durante dos semanas su amenaza de lanzar ataques devastadores contra Irán si los iraníes aceptaran permitir el paso de barcos por el estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo estadounidense cayeron 18% hasta alrededor de 92.60 dólares, mientras que los futuros del crudo Brent bajaron cerca de 6% hasta 103.40 dólares. Ambos precios se mantienen muy por encima de donde estaban al inicio de la guerra.

Wall Street repunta

Los contratos de futuros de Wall Street subían un 2%, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumando casi mil puntos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar dos semanas el ultimátum a Irán si este aprueba la reapertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

Los futuros del Dow Jones crecían un 2.07%, hasta los 47 mil 780 puntos; los del selectivo S&P 500 avanzaban un 2.08%, hasta los 6 mil 795 enteros; y los del tecnológico Nasdaq subían un 2.33%, hasta las 24 mil 938 unidades.

Con información de: EFE y AP

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