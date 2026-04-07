Lluvia de Hoy Provoca Inundaciones en Colonia Ejército de Oriente en Iztapalapa

La lluvia registrada la tarde de este martes 7 de abril provocó inundaciones en calles de la colonia Ejército de Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, donde vecinos decidieron cerrar el paso vehicular para evitar que el agua contaminada ingresara a sus viviendas.

De acuerdo con testimonios, la acumulación de aguas negras se agravó por el tránsito constante de automóviles y camiones, lo que genera oleaje que termina por introducirse en las casas. Ante esta situación, habitantes de la zona decidieron por bloquear la circulación como medida preventiva.

Vecinos entrevistados por N+, señalaron que este problema no es nuevo, sino una situación que se repite cada temporada de lluvias desde hace décadas, sin que hasta ahora exista una solución definitiva por parte de las autoridades.

“Ya tenemos más de 20 años con este problema. No estuvo muy fuerte la lluvia, pero cayó granizo y eso hizo que se taparan las coladeras”, relató un colono de la zona, quien además explicó que el drenaje resulta insuficiente cuando se presentan precipitaciones, incluso de moderada intensidad.

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Las afectaciones alcanzaron el interior de varias casas, donde el agua dañó muebles y pertenencias personales. “Se afectaron los muebles, sobre todo los sillones y la ropa”, agregó otro habitante.

Inundaciones en la CDMX. Foto: N+

Riesgo de salud por agua contaminada

Además de las pérdidas materiales, los vecinos expresaron preocupación por los riesgos a la salud que implica el contacto con agua contaminada, especialmente para niños y adultos mayores.

Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades de la alcaldía Iztapalapa y del Gobierno de la Ciudad de México para atender de manera urgente esta problemática, que aseguran, se ha prolongado por años sin una solución estructural que evite nuevas inundaciones.

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