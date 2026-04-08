Donald Trump reclamó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por no haberse involucrado en la guerra con Irán. El mandatario llegó a pedir a sus aliados que participaran en las labores para controlar el estrecho de Ormuz.

Noticia relacionada: Trump Considera Retirar a Estados Unidos de la OTAN y Reitera que Alianza Es "Tigre de Papel"

Donald Trump reclama a la OTAN por no estar cuando les necesitaban

A través de la red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos escribió:

“La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar”.

Video: Tras Rechazo de la OTAN, Trump Dice Que No la Necesita para Reabrir Estrecho de Ormuz

A mediados de marzo del 2026, el republicano instó a los países miembros a que colaboraran en las operaciones alrededor del estrecho de Ormuz. Además, Donald Trump aseguró que una respuesta negativa “sería muy mala para el futuro de la OTAN”.

Desde entonces, el presidente ha reclamado en más de una ocasión que la organización creada en la Guerra Fría no se involucrara en las acciones militares en Medio Oriente. En abril, el mandatario aseguró que la OTAN era un “tigre de papel” y abordó la posibilidad de abandonar la alianza.

En esta ocasión, Donald Trump volvió a mencionar el conflicto por Groenlandia, donde gran parte de los países europeos y Canadá secundaron a Dinamarca ante las intenciones de Estados Unidos sobre la isla. Al respecto, el presidente escribió:

“¡Recuerden Groenlandia, ese enorme y mal administrado pedazo de hielo!”

La OTAN surgió en 1949 por iniciativa de varios países de Europa y América del Norte con el objetivo de garantizar su seguridad. La cláusula quinta de la organización indica que un ataque contra uno de sus miembros habría de ser respondido por todos los firmantes.

Solo una vez se ha convocado a todos los países de la OTAN

Desde la fundación de la OTAN, solo un país ha activado dicha cláusula de defensa colectiva: Estados Unidos. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, George Bush pidió la colaboración de los aliados, lo que les involucró en la Operación Libertad Duradera, en Afganistán.

Posteriormente, en 2003, varios países de la OTAN, como Reino Unido, España, Dinamarca, Australia y Polonia, se unirían a Estados Unidos en la guerra contra Irak.

Alemania disuadió en aquella ocasión a otros miembros del bloque, lo que impidió una actuación colectiva. A la postre se desmentiría que el régimen de Sadam Husein poseyera armas de destrucción masiva, como aseguró Estados Unidos.

Durante las tensiones por Groenlandia, políticos daneses recordaron el compromiso que mostró su país con Estados Unidos durante la invasión iraquí. Esta participación costó la vida de ocho soldados del país nórdico.

Historias recomendadas: