EUA Asegura que Usó Menos del 10% de Su Poder Militar para “Desmantelar al Ejército de Irán”

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos de América (EUA), habló hoy 8 de abril de 2026 sobre los resultados de la Operación Furia Épica y aseguró que se usó menos del 10% del poder militar para desmantelar al Ejército de Irán.

El 7 de abril de 2026, Irán y Estados Unidos acordaron una tregua para un cese al fuego durante dos semanas, aunque Líbano no fue parte del acuerdo.

“En menos de 40 días, uno de nuestros Comandos Combatientes —el CENTCOM—, utilizando menos del 10 % del poderío militar total de Estados Unidos, desmanteló uno de los ejércitos más grandes del mundo”, dijo Hegseth en conferencia de prensa este miércoles.

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Hegseth explica qué hubiera pasado si no se alcanzaba cese al fuego

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, detalló qué hubiera pasado en Medio Oriente si Irán no hubiera aceptado los términos para el cese al fuego.

"Si Irán hubiera rechazado nuestros términos, los siguientes objetivos habrían sido sus plantas eléctricas, puentes e infraestructura de petróleo y energía —objetivos que no podrían defender y que nunca podrían reconstruir de manera realista", detalló.

Además, aseguró que "el presidente Trump tenía el poder de paralizar por completo la economía de Irán en minutos, pero eligió la misericordia. Perdonó esos objetivos porque Irán aceptó el alto el fuego bajo una presión abrumadora."

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Lista de líderes de Irán eliminados

Hegseth detalló que "el nuevo régimen iraní comprendió que un acuerdo era mucho mejor que el destino que les esperaba. Este nuevo régimen tuvo la oportunidad de observar lo que les sucedió a sus predecesores. Su liderazgo principal fue sistemáticamente ELIMINADO":

El Líder Supremo — MUERTO.

El Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional — MUERTO.

El Asesor de la Oficina del Líder Supremo — MUERTO.

El Jefe de la Oficina Militar del Líder Supremo — MUERTO.

El Ministro de Defensa — ya no está entre nosotros.

El Comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní — MUERTO.

El Comandante del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas — MUERTO.

El Ministro de Inteligencia — MUERTO.

El Comandante de la Armada del IRGC — MUERTO.

El Jefe de Inteligencia del IRGC — MUERTO...

El secretario de Defensa señaló que "este nuevo régimen se quedó sin opciones y sin tiempo, por lo que cerraron un acuerdo. Saben que este convenio significa que nunca poseerán un arma nuclear."

Hegseth dijo que "Irán ha sido una amenaza para Estados Unidos y el mundo libre durante 47 años", y señaló que luego de la Operación Furia Épica "este nuevo régimen se ha quedado sin opciones y sin tiempo, así que han llegado a un acuerdo".

"Saben que este acuerdo implica que nunca jamás poseerán un arma nuclear; según sus términos, se retirará cualquier material nuclear que puedan tener, y se retirará cualquier material que no deban tener. En este momento, su polvo nuclear está profundamente enterrado y vigilado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El presidente ha dejado claro desde el principio que no habrá armas nucleares iraníes, y punto", enfatizó.

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