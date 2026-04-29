Marchas HOY Miércoles 29 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 29 de abril de 2026.

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Las autoridades capitalinas esperan 14 concentraciones, siete citas agendadas, nueve rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. La Unión Popular de Vendedores y Ambulantes “28 de Octubre” acudirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar una queja por el asesinato de sus integrantes; posteriormente, a las 15:00 horas, sostendrá una reunión en la Secretaría de Gobernación para exigir justicia, reparación del daño y atención a sus demandas.

10:00 Horas. El Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” A.C. se presentará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar una audiencia con el ministro presidente y exigir la revisión del decreto de extinción que afectó a extrabajadores del SME.

11:00 Horas. AnimalNaturalis México se concentrará en el Zócalo capitalino para realizar una caminata hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde entregará un pliego petitorio en defensa de los derechos de los animales.

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16:00 Horas. Activistas defensores de los derechos de los animales se manifestarán en el Senado de la República con un mitin para exigir sanciones por el sacrificio de animales en administraciones municipales.

Iztapalapa

Durante el día. El Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México se concentrará en la alcaldía Iztapalapa para expresar su inconformidad contra programas de abasto que consideran competencia desleal.

Coyoacán

Durante el día. Transportes Terrestres Turísticos y Ejecutivos acudirá a la Región Naval Central para solicitar diálogo con autoridades del aeropuerto y la Secretaría de Marina por afectaciones a su actividad laboral.

Citas agendadas

Cuauhtémoc

15:00 Horas. La Unidad Nacional Independiente en Resistencia acudirá a la Secretaría de Gobernación para sostener una mesa de trabajo en la que presentará avances y demandas sobre desaparición de personas, desplazamiento forzado, justicia para activistas y libertad de presos políticos.

17:00 Horas. La Vanguardia Mexicana de Trabajadores y ex Trabajadores de Seguridad Pública y Plata y Oro A.C. se concentrará en la Secretaría de Gobierno para exigir aumento salarial, mejores condiciones laborales y protección legal para policías y bomberos.

Rodadas ciclistas

06:00 Horas. El grupo Giant Ajusco partirá desde Giant Ajusco, en la Carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, para realizar una rodada ciclista.

20:30 Horas. Los Lobos Bikers partirán del Faro Cultural y Recreativo Iztacalco, en la colonia Agrícola Oriental, con destino a Hamburguesas 11:11, en la colonia Agrícola Pantitlán, en la misma alcaldía.

21:00 Horas. Azcapobike partirá del Parque del Bolsillo, en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco, con destino al Balón del Mundial en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 29 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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