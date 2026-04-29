Trump Amenaza a Irán y le Exige Llegar a Un Acuerdo No Nuclear Pronto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con una imagen violenta, pues dijo que la república islámica no "sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear", y le exigió reaccionar pronto, mientras las conversaciones de paz siguen estancadas.

"Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale actuar con inteligencia pronto!", dijo el mandatario a través de su plataforma, en una publicación amenazante.

Trump, que la semana pasada extendió el alto al fuego con Teherán de manera indefinida, acompañó el mensaje de una imagen de inteligencia artifical en la que aparece de traje negro, armado con un fusil militar y portando gafas de sol, mientras varias explosiones suceden tras él, acompañada de la frase "¡NO MÁS SR. AMABLE!".

Noticia relacionada: Marines de EUA Interceptan Buque por Sospechas de Que se Dirigía a Irán y Se Equivocan | VIDEO

El martes, el dirigente republicano dijo que Irán le había comunicado que está en "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

En su post, el presidente aparece en primer plano como si fuera un personaje de la película "Hombres de Negro". Tiene una expresión seria y postura firme.

Detrás de él se observa un paisaje desértico con montañas y varias construcciones que parecen instalaciones o edificios tipo base. En el fondo se ven explosiones grandes, fuego y columnas de humo, lo que sugiere un escenario de combate o ataque.

Video: Trump Responde a Irán Luego de Propuesta de Plan de Paz.

¿Qué exigen Washington y Tehrán?

El mensaje del líder republicano coincidía con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir la estratégica vía de crudo y mercancías, aplazando el diálogo sobre el programa nuclear iraní.

En la reunión del lunes entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional, el presidente estadounidense habría dado a entender que no está predispuesto a aceptar el plan, que también insta a Washington a levantar el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes, publicó la cadena CNN.

Noticia relacionada: Estados Unidos Impide Paso a 38 Barcos en Ormuz; Irán Presenta Plan para Reabrir Cruce

Entre tanto, el diario Wall Street Journal aseguró que el mandatario pidió a sus funcionarios de seguridad nacional que se preparen para seguir aplicando por un tiempo prolongado el cerco que impuso a los muelles iraníes, con el fin de obligar a Teherán a abandonar su programa nuclear.

De acuerdo con el medio, Trump no cree que Irán esté negociando de buena fe, y espera que se lo pueda obligar a suspender el enriquecimiento de uranio durante 20 años y a aceptar restricciones estrictas a partir de entonces.

El diario cita a funcionarios anónimos, que aseguran que Trump había decidido durante una reunión celebrada el lunes en la sala de crisis de la Casa Blanca que tanto reanudar los bombardeos como retirarse del conflicto eran opciones demasiado arriesgadas.

En su lugar, según el reporte, les dijo a sus asesores que la Armada continuaría presionando las exportaciones clave de petróleo de Irán hasta que Teherán aceptara todas las exigencias de Washington

La reapertura de la vía estratégica, por donde pasaba el 20% del crudo mundial en tiempos de paz, sin abordar garantías de que Irán no pueda obtener un arma nuclear o el futuro de sus reservas de uranio enriquecido podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria, advirtieron fuentes a CNN.



El mandatario extendió la semana pasada la tregua con el régimen para propiciar el diálogo, que por ahora se encuentra empantanado, después de que no se llegara a producir una segunda ronda de conversaciones el pasado fin de semana en Pakistán pese al viaje a Islamabad del canciller iraní.

Historias recomendadas:

Con información de Agencias

ASJ