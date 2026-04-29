Maru Campos Dice que Colaborará con FGR por Agentes de EUA y Seguirá Atacando 'Cáncer' del Narco.

La gobernadora Maru Campos afirmó que coadyuvará con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de dos agentes de Estados Unidos en la sierra de Chihuahua, quienes presuntamente participaron en un operativo con agentes ministeriales locales en supuesta violación a la soberanía nacional.

La mandataria estatal afirmó este martes que, pese a la polémica surgida hace una semana y media, su administración continuará combatiendo el "cáncer" de grupos criminales que afectan a la comunidad mediante la venta de drogas.

En ese sentido, defendió el desmantelamiento del narcolaboratorio en la operación que se acusó de haber contado con apoyo de funcionarios de la CIA. Las autoridades federales han dicho que el Ejército apoyó en la seguridad perimetral del operativo, pero no fueron informadas de la presencia de elementos del país vecino del norte.

Todo se supo porque dos agentes estadounidenses murieron en un accidente automovilístico junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación de la entidad y otro empleado de la Fiscalía de Chihuahua que conducía el vehículo.

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Campos se refirió al tema durante un evento de la Coparmex en Delicias, Chihuahua, luego de que no acudió al Senado de la República este martes 28 de abril, donde fue citada para explicar cómo fue el despliegue de agentes extranjeros sin el consentimiento ni conocimiento del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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¿Cómo se justificó la gobernadora?

La panista dijo que todos los días le han preguntado del caso y primero destacó que fue un logro el aseguramiento del centro de producción de narcóticos en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, el pasado 19 de abril. Pero luego adoptó una posición defensiva, argumentando que ella misma ordenó la apertura de un área especializada que llevará las indagatorias.

"Quiero decirles que vamos a seguir trabajando determinadamente para enfrentar ese cáncer y evitar que las drogas contaminen las calles de nuestras comunidades, lo más valioso que tenemos, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes. Es una responsabilidad moral y política que asumimos desde que tomamos protesta con toda decisión", lanzó de manera airosa.

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"Quiero confirmarles también que ante los señalamientos, las investigaciones de la unidad especializada de estos hechos sigue en su curso. Desde el gobierno del estado hemos creado esta unidad especializada para la investigación del caso que ya el día de ayer reportó sus primeros resultados y que continúa con la indagación", añadió.

Previamente, la FGR anunció la apertura de dos carpetas de investigación, tanto por el narcolaboratorio, como por el fallecimiento de dos funcionarios estadounidenses presuntamente ligados a agencias de seguridad.

Sobre esto último, indicó que se analiza como posible delito federal y de seguridad nacional, por lo que fue turnado a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chihuahua.

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Al respecto, Maru Campos dijo que colaborará con la dependencia ministerial federal y le entregará toda la información disponible.

"Seguiremos coadyuvando con la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República, otorgando la información necesaria con transparencia y puntualidad para esclarecer los hechos acontecidos el pasado 19 de abril, sus causas y sus responsables", indicó.

"Seguiremos adelante en la lucha por la paz, siempre en el marco de la ley y en la coordinación, por supuesto, con todas las instituciones dedicadas a fortalecer el Estado de derecho", agregó.

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La gobernadora dijo que la responsabilidad patriótica y la defensa de la soberanía radican en garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía para que desarrollen negocios, salgan a la calle sin temor y vayan a trabajar sin zozobra.

Al medio día, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, dijo en conferencia que Campos no sabía de la presencia de agentes extranjeros en el desmantelamiento del narcolaboratorio. Por lo pronto, César Jáuregui renunció como fiscal de la entidad, pero la presidenta Sheinbaum dijo que eso no basta y exigió ir hasta las últimas consecuencias.

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ASJ