Estados Unidos Impide Paso a 38 Barcos en Ormuz; Irán Presenta Plan para Reabrir Cruce.

El Comando Central de Estados Unidos ha impedido el paso por el estrecho de Ormuz de 38 embarcaciones, a petición del presidente Donald Trump que, a pesar del alto al fuego, ordenó mantener el bloqueo naval y en medio de la incertidumbre sobre la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones con Irán, que presentó un nuevo plan para reabrir el cruce clave.

"Las fuerzas estadounidenses han dirigido a 38 barcos a dar la vuelta o regresar al puerto", indicó este lunes en X el Comando Central, en referencia al bloqueo impuesto por Washington desde el pasado el 13 de abril, que impide a las embarcaciones entrar o salir de aguas iraníes.

Con esta medida, la Casa Blanca pretende aumentar la presión sobre Irán, al acortar sus vías de financiación ya que, según el Departamento del Tesoro estadounidense, el bloqueo sobre los puertos iraníes estaría perjudicando al 90% del comercio marítimo de la República Islámica.

Trump ordenó el bloqueo total de las costas persas tras una primera ronda de negociaciones que terminó sin resultados en Islamabad y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Ormuz, vía estratégica por la que, en tiempos de paz, circula el 20% del crudo mundial.

Pakistán acogió la primera ronda de negociaciones entre Washington y Teherán el 11 de abril, en las primeras conversaciones directas de alto nivel entre ambos países en 47 años. Las delegaciones conversaron durante más de 20 horas, sin alcanzar un acuerdo.

Video: Se Prepara Segunda Ronda de Conversaciones para Acabar con la Guerra en Irán.

Irán plantea reabrir Ormuz

Irán, a través de mediadores paquistaníes, ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, al tiempo que pospone las negociaciones nucleares para una etapa posterior, informó este domingo el medio digital estadounidense Axios, citando a un funcionario estadounidense y a dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La nueva propuesta tiene como objetivo romper el actual estancamiento en las conversaciones y sortear los desacuerdos internos dentro del liderazgo iraní sobre el alcance de las concesiones nucleares que está dispuesto a hacer, según la información.

A U.S. Sailor watches a commercial ship as U.S. forces continue to enforce a blockade against Iranian ports, preventing ships from entering or exiting. American forces have directed 38 ships to turn around, or return to port. pic.twitter.com/Trtc41NZyp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 27, 2026

Sin embargo, alcanzar un acuerdo de este tipo dejaría al presidente Trump con poco margen de maniobra para presionar a Teherán a renunciar a su reserva de uranio enriquecido y suspender el enriquecimiento de uranio, añadió la misma fuente.

Se esperaba que una segunda ronda de negociaciones volviese a celebrarse en Islamabad durante el pasado fin de semana, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, visitó la capital, y después de que este asegurase en X que había presentado a los mediadores paquistaníes un "marco viable" para poner fin de forma definitiva a la guerra.

Trump, por su parte, aseguró este domingo 26 de abril que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa.

Citando a tres funcionarios estadounidenses, Axios señaló que se espera que el presidente celebre el lunes 27 de abril una reunión en la sala de crisis sobre Irán con su equipo principal de seguridad nacional y política exterior.

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Con información de EFE y Xinhua

ASJ