Reportan Enfrentamiento en Venta del Astillero en Zapopan; Hay al Menos 3 Heridos

Se llevó a cabo un enfrentamiento a balazos entre presuntos delincuentes y agentes de la Fiscalía de Jalisco en el cruce de Lázaro Cárdenas y Francisco Villa, en la zona de la Venta del Astillero, en Zapopan.

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Hasta este momento se presume que tras la agresión se reportan tres elementos heridos y al menos un agente investigador fallecido en el lugar.

En el lugar de los hechos acudieron corporaciones de los tres niveles de gobierno, con la intención de reforzar la seguridad en la zona, mientras que se está analizando el traslado de los lesionados en helicóptero para su atención médica.

De acuerdo a los primeros reportes, los causantes iban a bordo de un auto sedán, sin embargo, hasta ahora se desconoce si los presuntos delincuentes se dieron a la fuga.

Agente presuntamente muerto estaría adscrito al área de Colotlán

Minutos después avanzaron las investigaciones acerca del agente que presuntamente habría muerto: se trata de un policía investigador adscrito al área de Colotlán. De acuerdo con información oficial, el caso no estaría relacionado con su labor profesional.

La investigación indica que al momento de su presunto asesinato, el investigador estaba realizando una transacción de carácter comercial, línea que actualmente concentra las investigaciones.

El caso es atendido como una desaparición cometida por particulares, mientras que las autoridades continúan con el análisis de información y el seguimiento correspondiente para determinar responsabilidades.

Redacción N+ Guadalajara

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