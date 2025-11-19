Acciones de Nvidia se Disparan en Wall Street luego de Superar Expectativas de Ingresos

Las acciones de Nvidia subieron con fuerza en Wall Street este miércoles 19 de noviembre de 2025, previo a la presentación de sus resultados trimestrales, que mantenían a los inversores a la expectativa.

Esta tarde, Wall Street cerró al alza una sesión agitada, recuperándose de las pérdidas recientes gracias al avance de los valores tecnológicos antes de los resultados trimestrales del fabricante de chips de inteligencia artificial (IA).

Los resultados de Nvidia, que se publicaron este miércoles tras el cierre de los mercados, son considerados una "prueba de fuego" para el repunte impulsado por la IA que ha llevado a los mercados a máximos históricos este año.

¿Cómo le fue a las acciones de Nvidia hoy?

Las acciones del fabricante de chips de IA subieron más de un 4% en la negociación prolongada. Antes de conocerse los resultados, la incertidumbre había generado que las acciones de Nvidia cayeran casi un 8% en noviembre, tras un aumento del mil 200% en los últimos tres años.

En las operaciones al cierre, las acciones de Nvidia subían 2.78% a 3 mil 435 dólares por papel.

Nvidia registra ingresos récord

Nvidia informó hoy ingresos récord para el tercer trimestre finalizado el 26 de octubre de 2025, de 57 mil millones de dólares, un 22% más que el trimestre anterior y un 62% más que hace un año, superando las expectativas del mercado.

También reportó ingresos récord de su unidad de centros de datos de 51 mil 200 millones de dólares, un 25% más que en el segundo trimestre y un 66% más que hace un año.

“La demanda de computación sigue acelerándose y multiplicándose tanto en entrenamiento como en inferencia, creciendo exponencialmente en ambos casos. Hemos entrado en el círculo virtuoso de la IA", dijo tras la presentación de los resultados el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang.

El ecosistema de IA está escalando rápidamente, con más creadores de modelos básicos, más startups de IA, en más sectores y en más países. La IA está presente en todas partes, haciendo de todo, simultáneamente”.

Con información de: Reuters

