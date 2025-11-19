¿Mañana 20 de Noviembre Abren los Bancos? Así Trabajan en el Día de la Revolución Mexicana 2025

Mañana 20 de noviembre de 2025 se celebra el Día de la Revolución Mexicana, por lo que muchas personas se preguntan si abren los bancos en esta fecha, y acá en N+ te explicamos cómo trabajan las sucursales.

El 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se celebrará este jueves con el tradicional desfile militar, y para que no te lo pierdas, en notas previas te decimos a qué hora es, cuál es la nueva ruta y dónde verlo en vivo.

¿Los bancos abren mañana 20 de noviembre 2025?

Pese a que se celebra el Día de la Revolución Mexicana, los bancos sí abren este jueves 20 de noviembre de 2025, de acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Esto se debe a que el feriado oficial de la conmemoración de esta festividad fue el pasado lunes 17 de noviembre, día en el que las sucursales bancarias cerraron sus puertas, conforme a lo que establece la CNBV y la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De esta manera, si tienes alguna operación monetaria que realizar este jueves 20 de noviembre de 2025 puedes acudir al banco de tu preferencia en sus horarios habituales, ya que las sucursales abrirán con normalidad. También podrás hacer uso de la app móvil, líneas telefónicas de atención bancaria y los cajeros.

¿Qué días no abren los bancos en México en 2025?

Al inicio de año, la CNBV publica en el Diario Oficial de la Federación el listado con los días no trabajan los bancos en México, sin importar de qué institución se trate y para este año se establecieron 10 días en los que las sucursales cierran sus puertas.

De estos, hasta el momento se han cumplido 8 días sin operaciones, por lo que ya solo quedan dos fechas en las que los bancos no abrirán y se trata del 12 y 25 de diciembre de 2025, el primero al ser el día del empleado bancario y el segundo por ser Navidad.

