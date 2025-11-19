Zhi Dong Zhang comparece Ante Tribunal en EUA; Se le Acusa de Dirigir Red Criminal a Gran Escala

Zhi Dong Zhang, alias “GG”, ​​de 38 años, compareció hoy miércoles 19 de noviembre 2025, ante el juez magistrado federal Clay H. Kaminsky del Distrito Este de Nueva York en el Tribunal Federal de Brooklyn, Nueva York, acusado de una segunda acusación formal por los siguientes delitos:

conspiración para la distribución internacional de cocaína

distribución internacional de cocaína

conspiración para la importación de cocaína

conspiración para la posesión

distribución de cocaína y metanfetamina

delitos de lavado de dinero

Zhi Dong Zhang se le señala presuntamente de haber dirigido una organización de narcotráfico y lavado de dinero a gran escala que operaba en México y Estados Unidos.

¿Quién es Zhi Dong Zhan?

Se le conoce por sus múltiples apodos como “Kun Li Hernandez”, “Chang Li Gong Sun”, “Memo”, “Hermano Wang”, “BW”, “Pancho”, “HeHe”, “HaHa”, “Chino” y “Summor Ownor.

Es ciudadano chino

Fue arrestado en México a raíz de una orden de arresto emitida por México en base a solicitudes de extradición del Distrito Este de Nueva York y del Distrito Norte de Georgia.

Devuelto a Estados Unidos el 23 de octubre pasado.

El 24 de octubre, compareció inicialmente ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, donde se le imputaron cargos por esta acusación formal y por la acusación formal presentada en el Distrito Norte de Georgia.

El acusado ha sido designado Objetivo Prioritario Consolidado (CPOT, por sus siglas en inglés) por el Departamento de Justicia, una designación otorgada a los narcotraficantes más importantes del mundo

¿De qué se le acusa a Zhi Dong Zhang?

El acusado está imputado por dirigir una organización global que introdujo enormes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina en comunidades estadounidenses y lavó millones de dólares procedentes del narcotráfico, dijo el Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos, Todd W. Blanche.