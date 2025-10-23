Cuba Extradita a México a Ciudadano Chino Zhi Dong "N" y es Entregado a Autoridades de EUA

Cuba extraditó este jueves 23 de octubre 2025, ante una solicitud formal de extradición y por decisión del gobierno cubano, al ciudadano chino, Zhi Dong Zhang, quien fue entregado a las autoridades del gobierno de México.

Este individuo había sido detenido en Cuba el 31 de julio de 2025, por delitos cometidos en el territorio nacional de Falsificación de documentos y Tráfico de personas, previstos en el Código Penal cubano, y se encontraba bajo la medida cautelar de prisión provisional.

Estaba prófugo de las autoridades mexicanas desde julio de 2025, país donde cumplía una condena por delitos asociados al tráfico internacional de drogas, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Secretario de Seguridad confirma extradición

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó su detención, agradeció a la Presidencia de Cuba e hizo una relatoría sobre la fuga de Zhi Dong "N":

El 30 de octubre de 2024 fue detenido en CDMX

11 de julio de 2025, se fugó de las autoridades después de que un juez lo beneficiara con la medida de prisión domiciliaria

31 de julio fue detenido en Cuba junto con otras dos personas

Hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos

¿Cómo se fugó Zhi Dong Zhang?

Zhi Dong Zhang, ciudadano chino y quien cumplía prisión domiciliaria, se fugó el pasado viernes 11 de julio 2025. Primero reportes indicaban sobre su fuga, después, la Fiscalía de Quintana Roo informó que trabajaban en la búsqueda y localización de Zhi Dong Zhang, por su probable responsabilidad en delitos federales.

Si tiene información que lleve a la localización de esta persona contactar a las autoridades correspondientes"

¿Quién es Zhi Dong Zhang?

Es un ciudadano de origen chino

Fue detenido el 31 de octubre de 2024 en Lomas de Santa Fe, Ciudad de México

Se le conoce como Brother Wang , aunque tiene 19 apodos más como Pancho, HeHe y HaHa

, aunque tiene Es identificado como un intermediario para la logística de insumos químicos para el Cártel Jalisco Nueva Generación

Estaba en prisión domiciliaria en Quintana Roo

Acusado de lavado de dinero por un monto de 150 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas

provenientes del tráfico de drogas Se le considera pieza clave para el narcotráfico internacional, aseguraba el flujo de precursores químicos a los cárteles de Sinaloa y CJNG desde China y Bangladesh

aseguraba el flujo de precursores químicos a los cárteles de Sinaloa y CJNG desde China y Bangladesh Cuenta con una orden internacional de arresto con fines de extradición internacional

