Confirman Detención de Zhi Dong Zhang en Cuba, Narco que se Fugó en CDMX

Fuentes federales confirmaron hoy, 22 de octubre de 2025, la captura en Cuba de Zhi Dong Zhang, alias Brother Wang, presunto capo del fentanilo.

En julio pasado, dicho narcotraficante se fugó de un arresto domiciliario en la Ciudad de México (CDMX), cuando estaba sujeto a un juicio de extradición.

Fuentes federales confirman que Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang", presunto capo del fentanilo, fue detenido en Cuba.



Este narcotraficante se fugó de un arresto domiciliario en la Ciudad de México en julio cuando estaba sujeto a un juicio de extradición.



Foto: Gobierno de… pic.twitter.com/VuQNxRiUGf — NMás (@nmas) October 22, 2025

Noticia relacionada: ‘El Cuini’ Busca Acuerdo en Estados Unidos: Defensa Pide Aplazar Audiencia.

¿Quién es Zhi Dong Zhang?

Zhi Dong Zhang, hombre de nacionalidad china de 50 años de edad, fue identificado como un intermediario para la logística de precursores químicos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero también para el Cártel de Sinaloa.

El sujeto presuntamente dirigía las rutas para trasladar los insumos químicos hacia laboratorios de drogas sintéticas en México.

Mantenía un bajo perfil para sus operaciones, como el traslado de toneladas de sustancias desde China o Bangladesh.

Gracias a que habla varios idiomas, hacía tratos en varios países de América, Europa y Asia, como Estados Unidos, China y Japón.

De acuerdo con las autoridades, usa más de 10 apodos, entre ellos:

Brother Wang, BW, Pancho, HeHe, HaHa, Chino, Summor Ownor, Michael, GG, Kun Li Hernández, Brother T, entre otros.

Noticia relacionada: ¿Mejorarán Condiciones de Caro Quintero en la Cárcel? Esto Considera el Juez.

Video: Confirman Detención de Zhi Dong Zhang, el Capo Chino del Fentanilo

La primera detención y posterior fuga

Zhi Dong Zhang fue detenido en octubre de 2024 en Lomas de Santa Fe, Ciudad de México (CDMX), acusado de exportación y distribución de cocaína, fentanilo y metanfetaminas, así como de lavado de dinero.

El 11 de julio de 2025, el sujeto se fugó mientras estaba en un inmueble en prisión domiciliaria, bajo custodia de la Guardia Nacional.

Posteriormente, se emitió la ficha roja de la Interpol correspondiente, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una orden de aprehensión contra el llamado Brother Wang o Mr. Haha.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb