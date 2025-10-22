‘El Cuini’ Busca Acuerdo en Estados Unidos: Defensa Pide Aplazar Audiencia

La Fiscalía de Estados Unidos y la defensa del narcotraficante mexicano Abigael González Valencia, alias El Cuini, presunto cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pidieron aplazar la audiencia que tendría lugar este viernes, 24 de octubre de 2025, en la Corte Federal en Washington D.C., por una supuesta negociación para alcanzar un acuerdo de culpabilidad.

La audiencia del viernes de El Cuini, uno de los 26 narcotraficantes entregados a Estados Unidos en agosto, podría ser aplazada para enero de 2026.

¿De qué delitos acusa Estados Unidos a El Cuini?

De acuerdo con la acusación presentada en contra de El Cuini, en 2014, el mexicano lideró una extensa red de narcotráfico a Estados Unidos.

El Cuini enfrenta los siguientes tres cargos, de los cuales se declaró como no culpable:

Tráfico de cocaína y metanfetamina

Crimen organizado

Uso de armas de fuego

