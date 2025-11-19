Sheinbaum se Reúne con Gobernadores de Morena para Revisar Avances de Programa IMSS-Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este miércoles 19 de noviembre de 2025 un encuentro en Palacio Nacional con gobernadoras y gobernadores de Morena incorporados al programa IMSS-Bienestar.

Vía la red social X, la mandataria subrayó que la reunión es una muestra del trabajo que realiza su administración para consolidar "el derecho del pueblo a la salud" de manera gratuita.

En Palacio Nacional, nos reunimos con gobernadoras y gobernadores de entidades incorporadas a IMSS-Bienestar. Trabajamos para consolidar el derecho del pueblo a la salud de manera gratuita. pic.twitter.com/GHyYO3ggBT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 19, 2025

¿De qué trató la reunión de Sheinbaum con gobernadores?

De acuerdo con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante la reunión se revisaron los avances en la implementación del IMSS-Bienestar para garantizar el derecho a la salud.

El programa IMSS-Bienestar es un sistema de salud federal que proporciona atención médica, medicamentos y análisis gratuitos a personas sin seguridad social en México, con un enfoque en zonas rurales, indígenas y marginadas.

Acudí a Palacio Nacional a una reunión de trabajo con nuestra querida Presidenta de la República, Doctora @Claudiashein, y compañeras y compañeros Gobernadores.

Revisamos avances en la implementación del IMSS-Bienestar y garantizar el derecho a la salud de todas y todos.… pic.twitter.com/d6KMSViFgI — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) November 19, 2025

¿Qué gobernadores asistieron a la reunión?

Entre los gobernadores que asistieron a la reunión se encuentran la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Burgada; Marina del Pilar, de Baja California; Leyda Sansores, de Campeche; Víctor Castro, de Baja California Sur; Óscar Ramírez, de Chiapas; e Indira Vizcaíno, de Colima.

Así como Delfina Gómez, del Estado de México; Evelyn Salgado, de Guerrero; Ramón Menchaca, de Hidalgo; Alfredo Bedolla, de Michoacán; Margarita González, de Morelos; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; y Salomón Jara, de Oaxaca.

Al igual que Alejandro Armenta, de Puebla; María Elena Lezama, de Quintana Roo; Rubén Rocha, de Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora; Javier May, de Tabasco; Américo Villareal, de Tamaulipas; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Rocío Nahle, de Veracruz; Jesús Díaz, de Yucatán; y David Monreal, de Zacatecas.

