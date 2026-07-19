Tren Interoceánico 2026: Conoce los Horarios, Precios Y Mapa De Su Ruta

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se consolida como uno de los proyectos de transporte e infraestructura más importantes del sur de México. Este sistema ferroviario conecta de forma estratégica el Golfo de México con el Océano Pacífico, ofreciendo una alternativa cómoda y económica para pasajeros.

Si estás planeando viajar en este transporte, te compartimos la información del portal oficial del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec sobre las rutas, horarios, precios y las estaciones que se encuentran operando.

Mapa de Rutas: ¿Por dónde pasa el Tren Interoceánico?

El sistema de pasajeros se divide en líneas estratégicas que cruzan los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, logrando además la conexión con el Tren Maya:

Línea Z (Tren Istmeño): Es la ruta principal que conecta Coatzacoalcos (Veracruz) con Salina Cruz (Oaxaca) , cruzando el corazón geográfico del Istmo.

Línea FA (Tren Coatzacoalcos - Mayab): Va desde Coatzacoalcos hasta la estación Pakal Ná en Palenque (Chiapas) , donde enlaza directamente con el Tren Maya.

Línea K (Tren Istmo - Soconusco): Conecta Salina Cruz (Oaxaca) con Tonalá (Chiapas) en su primera etapa abierta al público.

Mapa del Tren Interoceánico. Gobierno de México

Horarios y Frecuencias Oficiales

Los trenes operan bajo una logística de salida matutina, pensada para cubrir las distancias durante las horas del día:

El Tren Interoceánico opera con salidas diarias a las 07:00 horas en sus rutas principales:

Línea Z (Istmo): Viajes diarios de ida y vuelta conectando Coatzacoalcos (Veracruz) con Salina Cruz (Oaxaca). El trayecto toma aproximadamente 7 horas.

Línea FA: Conecta Coatzacoalcos con Palenque (Chiapas).

Línea K (primer tramo): Opera servicios desde Salina Cruz (Oaxaca) hacia el estado de Chiapas.

Los boletos y horarios exactos según la fecha de tu viaje se pueden consultar y comprar directamente en Pasajeros Interoceánico o a través de su aplicación oficial móvil.

Se recomienda a los usuarios comprar sus boletos con anticipación a través de la plataforma web oficial (pasajerosinteroceanico.com.mx) debido a que las frecuencias son limitadas por día.

Precios Oficiales de los Boletos

El costo del boleto varía según la distancia recorrida (se cobra por tramo de estación a estación) y el tipo de coche seleccionado. Las tarifas vigentes autorizadas para los trayectos completos son las siguientes:

Línea Z (Coatzacoalcos ⇄ Salina Cruz)

Clase Turista: $476 pesos (viaje completo). Cuenta con asientos reclinables y aire acondicionado.

Clase Ejecutiva: $634 pesos (viaje completo). Ofrece asientos más amplios con reposapiés y mayor espacio.

Línea FA (Coatzacoalcos ⇄ Palenque)

Clase Turista: $512 pesos (viaje completo).

Clase Ejecutiva: $680 pesos (viaje completo).

Línea K (Salina Cruz ⇄ Tonalá)

Clase Turista: $350 pesos (viaje completo).

Clase Ejecutiva: $464 pesos (viaje completo).

Descuentos Disponibles

El reglamento tarifario del Tren Interoceánico incluye descuentos especiales para determinados sectores de la población, sujetos a disponibilidad de asientos por coche: