Tren Interoceánico 2026: Conoce los Horarios, Precios Y Mapa De Su Ruta

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se consolida como uno de los proyectos de transporte e infraestructura más importantes del sur de México. Este sistema ferroviario conecta de forma estratégica el Golfo de México con el Océano Pacífico, ofreciendo una alternativa cómoda y económica para pasajeros.
Si estás planeando viajar en este transporte, te compartimos la información del portal oficial del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec sobre las rutas, horarios, precios y las estaciones que se encuentran operando.
Mapa de Rutas: ¿Por dónde pasa el Tren Interoceánico?
El sistema de pasajeros se divide en líneas estratégicas que cruzan los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, logrando además la conexión con el Tren Maya:
Línea Z (Tren Istmeño): Es la ruta principal que conecta Coatzacoalcos (Veracruz) con Salina Cruz (Oaxaca), cruzando el corazón geográfico del Istmo.
Línea FA (Tren Coatzacoalcos - Mayab): Va desde Coatzacoalcos hasta la estación Pakal Ná en Palenque (Chiapas), donde enlaza directamente con el Tren Maya.
Línea K (Tren Istmo - Soconusco): Conecta Salina Cruz (Oaxaca) con Tonalá (Chiapas) en su primera etapa abierta al público.
Horarios y Frecuencias Oficiales
Los trenes operan bajo una logística de salida matutina, pensada para cubrir las distancias durante las horas del día:
El Tren Interoceánico opera con salidas diarias a las 07:00 horas en sus rutas principales:
Línea Z (Istmo): Viajes diarios de ida y vuelta conectando Coatzacoalcos (Veracruz) con Salina Cruz (Oaxaca). El trayecto toma aproximadamente 7 horas.
Línea FA: Conecta Coatzacoalcos con Palenque (Chiapas).
Línea K (primer tramo): Opera servicios desde Salina Cruz (Oaxaca) hacia el estado de Chiapas.
Los boletos y horarios exactos según la fecha de tu viaje se pueden consultar y comprar directamente en Pasajeros Interoceánico o a través de su aplicación oficial móvil.
Se recomienda a los usuarios comprar sus boletos con anticipación a través de la plataforma web oficial (pasajerosinteroceanico.com.mx) debido a que las frecuencias son limitadas por día.
Precios Oficiales de los Boletos
El costo del boleto varía según la distancia recorrida (se cobra por tramo de estación a estación) y el tipo de coche seleccionado. Las tarifas vigentes autorizadas para los trayectos completos son las siguientes:
Línea Z (Coatzacoalcos ⇄ Salina Cruz)
Clase Turista: $476 pesos (viaje completo). Cuenta con asientos reclinables y aire acondicionado.
Clase Ejecutiva: $634 pesos (viaje completo). Ofrece asientos más amplios con reposapiés y mayor espacio.
Línea FA (Coatzacoalcos ⇄ Palenque)
Línea K (Salina Cruz ⇄ Tonalá)
Descuentos Disponibles
El reglamento tarifario del Tren Interoceánico incluye descuentos especiales para determinados sectores de la población, sujetos a disponibilidad de asientos por coche:
Estudiantes y Maestros: Cuentan con un 50% de descuento aplicable durante los periodos vacacionales oficiales decretados por la SEP, presentando credencial escolar vigente con fotografía.
Adultos mayores (INAPAM): Cuentan con tarifas preferenciales presentando su credencial oficial.
Niños pequeños: Los menores de 3 años viajan gratis siempre y cuando no ocupen un asiento individual (viajen en brazos de su tutor).