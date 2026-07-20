México, EUA y Canadá Demostraron que Unidos Logran Grandes Proyectos, Asegura Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la conclusión de la Copa Mundial de Futbol 2026 y aseguró que el torneo dejó un mensaje de unión, cooperación y convivencia entre las naciones que participaron y organizaron el certamen.

A través de un mensaje, la mandataria señaló que el Mundial fue una gran celebración marcada por la alegría, la emoción y el espíritu deportivo, al tiempo que resaltó la capacidad del futbol para acercar a los pueblos.

"Terminó la Copa Mundial de Futbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones", expresó.

Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.



Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra… pic.twitter.com/RS6hEJ0rDI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

Sheinbaum también reconoció el trabajo realizado por México como una de las sedes del torneo y felicitó a la afición por el ambiente que se vivió durante la competencia.

Asimismo, destacó la actuación de la Selección Mexicana, que, afirmó, representó al país con entrega, talento y orgullo durante el campeonato, poniendo en alto el nombre de México.

La presidenta aprovechó su mensaje para felicitar a España, selección que se coronó campeona del Mundial 2026 tras imponerse en la final.

Sheinbaum subrayó que la organización conjunta del torneo dejó una muestra de cooperación internacional.

"Los tres países anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo", concluyó la mandataria.

El Mundial 2026 fue organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, en la primera edición de la historia disputada con tres países anfitriones.