Política

México, EUA y Canadá Demostraron que Unidos Logran Grandes Proyectos, Asegura Sheinbaum

La presidenta destacó el legado de cooperación que dejó el Mundial 2026 y felicitó a España por conquistar el título

México, EU y Canadá Demostraron que Unidos Logran Grandes Proyectos, Asegura Sheinbaum. Foto: Gobierno de MéxicoMéxico, EU y Canadá Demostraron que Unidos Logran Grandes Proyectos, Asegura Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

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El Mundial 2026 concluye dejando un legado de cooperación entre México, EU y Canadá. Sheinbaum resalta la unión lograda y felicita a España. ¿Cómo el deporte puede unir al mundo?

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