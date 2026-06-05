¿Qué Pasa si no Pago el Predial en CDMX? Link y Requisitos para Consultar Adeudos en 2026

En México, el pago del impuesto predial es obligatorio para todas aquellos propietarios de inmuebles, sin importar si son personas físicas o morales. Pero, ¿qué pasa si no lo pagas?, en N+ te aclaramos las consecuencias, además de decirte cómo y dónde puedes consultar adeudos.

Ya sea una casa, departamento, terreno, local comercial u oficina, el pago de predial es una obligación fiscal para el dueño del inmueble. Pero, ojo, porque el monto a pagar no es igual para todos.

De hecho, en apoyo a la economía familiar durante los primeros meses del año Gobiernos como el de CDMX y Edomex activan reducciones para que los ciudadanos se pongan al corriente con sus contribuciones fiscales. Así en enero y febrero hacen descuentos del 8 y 5 por ciento respectivamente, en el pago anticipado de los 6 bimestres del predial, agua y tenencia.

Hay que recordar que el predial se paga de forma bimestral en la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno de CDMX.

Entonces, ¿qué pasa si no pagas el predial en CDMX?

Al tratarse de un impuesto, es una contribución obligatoria. Por lo que si no lo pagas, tu adeudo aumentará paulatinamente debido a multas, recargos y actualizaciones del monto.

Además, el atraso dificultará los trámites notariales tales como vender, comprar o hipotecar propiedades. Sin embargo, dado que cada propiedad tiene un valor distinto, los recargos se realizan de forma proporcional a este monto.

En los casos más graves, el inmueble te puede ser embargado por no pagar el Predial. El Gobierno tiene la facultad de iniciar un procedimiento legal denominado Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) para cobrar la deuda.

Link y Requisitos para consultar adeudos en Pago de Predial en CDMX

Si no estás seguro si tu inmueble está al corriente en el pago de este impuesto, puedes consultar los adeudos en pago de Predial CDMX directamente en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la capital.

Para ello debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas: https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/.

Selecciona la opción "Predial".

Da clic en la opción "Consulta de Pagos Realizados".

O bien,

Entra a la página: https://ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/adeudos de la Oficina Virtual de Catastro (Ovica).

Selecciona la opción "Periodos Vigentes y Anticipados".

Ingresa tu cuenta Predial.

Agrega el Código de Seguridad que aparece en la página.

Da clic en Consultar.

En ambos casos te arrojará información sobre el Predial de tu propiedad, si tienes periodos vigentes por liquidar o estás al corriente en los pagos.

¿Cómo se calcula cuánto paga el dueño de un inmueble de predial?

Tal como te adelantamos, el monto del pago de predial no es igual para todas los propietarios de inmuebles. El valor catastral de la propiedad es el que determina el monto a pagar, y éste se basa en las siguientes características:

Dimensiones del terreno y superficie construida.

Ubicación exacta (zona de la ciudad).

Tipo de construcción y antigüedad.

Además, a dichos conceptos se le agrega un porcentaje que define cada alcaldía de la CDMX.

¿Tras hacer el pago del Predial cuánto se tarda en verse reflejado?

De acuerdo con la SAF del Gobierno de Ciudad de México, tras liquidar el monto del Predial, el pago se verá reflejado en dos días hábiles.

Hay que recordar que el fin de semana no es tomado como día hábil, por lo que de hacer el pago del Predial el viernes, el periodo comenzará a contar a partir del lunes siguiente.

SARR