¿Qué Pasa si no Pago el Predial en CDMX? Link y Requisitos para Consultar Adeudos en 2026

El predial es una obligación fiscal para los dueños de inmuebles, cuyo monto a pagar se determina según las características de estos

Personas Pagan el Predial 2026. ¿Qué Pasa si no Pago el Predial 2026? Así puedes consultar adeudos.¿Ya sabes qué pasa si no pagas el Predial en 2026? Te decimos dónde y dónde consultar los adeudos de este impuesto. Foto: Cuartoscuro.
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