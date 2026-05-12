¿Devolución de Impuestos del SAT No Llegó Completa? Así Puedes Saber los Motivos

Si no recibiste la devolución de impuestos completa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en N+ te contamos cómo puedes saber los motivos.

De acuerdo con la autoridad fiscal miles de contribuyentes en México ya comenzaron a recibir la devolución de saldo a favor luego de presentar su Declaración Anual 2025 ante SAT. Sin embargo, si te llegó un depósito menor al esperado o una devolución llegó de manera parcial, explicaron qué hacer.

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De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, quienes no recibieron el monto completo pueden consultar las razones directamente en el Buzón Tributario y, en caso necesario, solicitar el saldo restante mediante el Formato Electrónico de Devolución.

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¿Qué hacer si la devolución del SAT llegó incompleta?

La autoridad fiscal explicó que el resultado de la devolución puede reflejarse en el Buzón Tributario aproximadamente cinco días después de presentar la declaración anual.

Si la devolución fue parcial, el SAT recomienda:

Revisar el estatus y los motivos en el Portal del SAT.

Consultar el Buzón Tributario para verificar observaciones o inconsistencias.

Solicitar el saldo a favor restante mediante el Formato Electrónico de Devolución.

Contar con la documentación que respalde las operaciones declaradas.

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