Explosión por Presunta Fuga Gas en Mercado de Tecate Deja un Hombre Lesionado

Una fuerte explosión registrada la mañana de este martes en un mercado de la colonia Braulio Maldonado dejó como saldo una persona lesionada, presuntamente a causa de una fuga en una mina de gas.

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en la esquina de las calles Doctor Arturo Guerra y Primera, donde se generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

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Acumulación de Gas

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión habría sido provocada por acumulación de gas, lo que derivó en el siniestro al interior del local.

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, quienes procedieron a evacuar y poner en resguardo a las personas que se encontraban dentro del establecimiento, así como en viviendas aledañas, para evitar mayores riesgos.

Una persona resultó lesionada durante el incidente, por lo que fue trasladada a un hospital; se reporta fuera de peligro, con heridas leves.

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Información Omar Marmolejo

APG