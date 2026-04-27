Localizan Restos Óseos Durante Operativo en el Cerro San Carlos, Ensenada

Restos óseos fueron localizados durante un operativo conjunto de búsqueda realizado el 24 de abril de 2026 en el Cerro de San Carlos, en Ensenada, Baja California, como parte de acciones enfocadas en la localización de personas desaparecidas. La intervención fue coordinada por la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en delitos de desaparición, en colaboración con diversas corporaciones y colectivos.

Encuentran restos óseos en cerro de San Carlos de Ensenada.

El despliegue se llevó a cabo con la participación de agentes estatales de investigación adscritos a la Unidad de Búsqueda de Personas, así como integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, Policía Municipal, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y el colectivo “Mar y Tierra”.

Durante las labores de rastreo en la zona, enfocadas en la localización de indicios que permitan esclarecer casos de desaparición, los participantes realizaron recorridos en distintas áreas del cerro, particularmente en zonas de difícil acceso como cañones.

A mitad del operativo, alrededor de las 11:09 horas, se reportó el hallazgo de restos óseos en un cañón del Cerro de San Carlos, lo que activó el protocolo correspondiente para el procesamiento de la escena y la intervención de personal especializado.

¿Qué fue lo que encontraron junto a los restos óseos en el cerro de Ensenada?

Tras el reporte, se solicitó la presencia de Servicios Periciales, quienes arribaron al sitio para llevar a cabo la recolección de indicios y el análisis del área. En el lugar se aseguraron diversos objetos asociados al hallazgo.

Entre los indicios localizados se encuentran:

Un pantalón corto sin talla visible

Un chaleco

Una sudadera con inscripción en color dorado

Un pantalón con cinto de tela

El hallazgo forma parte de los trabajos de búsqueda que se mantienen en la región, mientras las autoridades continúan con el procesamiento de los restos e indicios recabados para avanzar en las investigaciones relacionadas con casos de personas desaparecidas.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP