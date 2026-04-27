Detienen a Hombre por Presuntamente Apuñalar a su Expareja con un Cuchillo en Tijuana

Un hombre fue detenido en Tijuana, Baja California, el 27 de abril, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, tras agredir con un arma punzocortante a una mujer en el fraccionamiento Real de San Francisco. La intervención ocurrió durante un recorrido preventivo de elementos de la Policía Municipal, quienes fueron alertados directamente por la víctima, que presentaba lesiones visibles.

De acuerdo con la información oficial, los agentes fueron abordados por la mujer lesionada, quien señaló a su expareja sentimental como el agresor. La víctima indicó que momentos antes había sido interceptada por el individuo, quien presuntamente la había estado buscando desde el día anterior.

Detienen a hombre por presuntamente atacar a su expareja con un cuchillo en Tijuana.

La agresión se registró en la vía pública, donde presuntamente el hombre la atacó con un cuchillo, causándole heridas en el pecho y cuello. Tras el ataque, la mujer logró resguardarse con el apoyo de personas que se encontraban en el lugar, lo que permitió que pudiera solicitar ayuda a las autoridades.

Los oficiales ubicaron al señalado en las inmediaciones, identificado como Edgar Alejandro “N”, de 47 años de edad, originario de Sinaloa, quien al momento de la intervención se encontraba autolesionándose con el mismo objeto utilizado en la agresión. Luego de emitir comandos verbales, el sujeto accedió a soltar el arma.

Paramédicos brindaron atención médica tanto a la víctima como al presunto agresor, quienes fueron trasladados a una clínica del IMSS para su valoración, permaneciendo en el área de choque. El hombre quedó bajo custodia policial y, posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado en el área de Homicidios Dolosos.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso para determinar las responsabilidades correspondientes, mientras el detenido enfrenta el proceso legal derivado de los hechos y la víctima continúa bajo atención médica tras la agresión sufrida.

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