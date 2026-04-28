Discusión de Pareja Bajo Influencia de Sustancias Termina en Homicidio: Hay un Detenido

Una mujer fue detenida como presunta responsable del delito de homicidio, luego de una riña registrada al interior de un edificio, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 27 de abril, cuando elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte sobre una persona lesionada con arma blanca en dicho inmueble.

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Discusión bajo influencia de alcohol y sustancias

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el guardia del edificio, quien indicó que momentos antes se había suscitado una discusión entre dos personas. Una de ellas fue identificada como Mateo “N”, quien presuntamente participó en la agresión.

En el sitio fue localizado un hombre con heridas, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, declarando su fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con información preliminar, la detenida refirió ser pareja sentimental de la víctima y señaló que la discusión escaló a violencia, presuntamente bajo el influjo de alcohol y otras sustancias.

Tras estos hechos, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar su situación legal.

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