Capturan a Presuntos Responsables del Asesinato del Coordinador de Homicidios en Ensenada

La Fiscalía General del Estado informó que ya hay personas detenidas por su presunta participación en el homicidio de Ángel Pantoja Pantoja, coordinador de la Unidad de Delitos contra la Vida, quien fue asesinado el pasado 24 de abril en la colonia Villas del Rey I.

De acuerdo con la información oficial, los atacantes habrían disparado en más de 100 ocasiones contra el funcionario, en un hecho que generó fuerte impacto en la corporación y la comunidad.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, condenó enérgicamente el crimen y aseguró que no quedará impune, además de señalar que ya se trabaja en coordinación con las autoridades para esclarecer los hechos.

Durante su posicionamiento, destacó la labor del oficial Pantoja en la investigación de homicidios en la región y expresó su respaldo a la familia, a quienes dijo se les garantizará justicia.

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Presuntos responsables son originarios de otros estados

Por su parte, la fiscal general del estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, confirmó que entre los detenidos hay personas originarias de otros estados, quienes presuntamente estarían vinculadas a diversos hechos violentos registrados en la entidad.

Asimismo, indicó que se trata de individuos con un perfil delictivo relevante, incluso con entrenamiento, por lo que las investigaciones continúan para determinar su responsabilidad y posibles conexiones con otros crímenes.

Despiden a Oficial Pantoja

El coordinador Ángel Pantoja fue despedido por familiares, amigos y compañeros en una ceremonia de honras fúnebres realizada en las instalaciones de la Fiscalía en Ensenada, donde autoridades reiteraron el compromiso de brindar apoyo a su familia y llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.

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APG