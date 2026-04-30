Detienen a Tres Presuntos Implicados en Ataque Armado de Colonia Chapultepec en Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana informó sobre la detención de tres personas presuntamente relacionadas con un ataque armado ocurrido la mañana del jueves 30 de abril en la colonia Chapultepec.

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De acuerdo con el reporte, elementos de la Policía Municipal realizaron la intervención durante un recorrido preventivo sobre el bulevar Manuel J. Clouthier, donde detectaron un vehículo tipo sedán cuyos ocupantes cometían infracciones al reglamento de tránsito, lo que llevó a su detención.

Durante la revisión, los agentes localizaron varios envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, por lo que procedieron al aseguramiento de los tres tripulantes.

Detienen a tres personas presuntamente implicados en ataque armado en colonia Chapultepec.

Hasta ese momento, la detención respondía inicialmente a faltas administrativas y la posible posesión de sustancias ilícitas, sin embargo, conforme avanzó la intervención, surgieron nuevos elementos que vincularon el caso con otro hecho violento.

Fue posteriormente cuando las autoridades lograron establecer una posible relación entre los detenidos y un ataque armado registrado previamente en la colonia Chapultepec, donde una persona resultó lesionada por disparos de arma de fuego. Esta conexión amplió el alcance de la intervención policial, al integrar los hechos dentro de una investigación en curso.

Los detenidos fueron identificados como Josué “N”, Gregorio “N” y Ricardo “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente. Además de los delitos relacionados con narcomenudeo, se les investiga por su probable participación en la agresión armada mencionada, aunque será la autoridad investigadora la encargada de determinar su situación legal.

La SSPCM indicó que los tres individuos fueron turnados ante las instancias correspondientes para continuar con el proceso legal y la integración de la carpeta de investigación. Las autoridades no precisaron mayores detalles sobre el estado de la persona lesionada en el ataque previo.

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Información de Carolina Vázquez | N+

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