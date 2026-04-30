Hombre Resulta Lesionado tras Ataque Armado en Comercio de Zona Centro de Tijuana

Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego tras registrarse un ataque armado en una tienda de autoservicio ubicado en las calles Compass y Del Parral, en la Zona Centro de Tijuana.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron la mañana de este 30 de abril, cuando se alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en el establecimiento.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad se entrevistaron con la víctima, identificada como Rafael, de 54 años, quien manifestó que se encontraba en las inmediaciones cuando observó la llegada de un vehículo tipo Honda CR-V color blanco.

Según su testimonio, del vehículo descendieron aproximadamente cuatro personas, una de ellas portando un arma de fuego, quienes ingresaron al establecimiento.

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Víctima presenta lesión leve; autoridades resguardan la zona

La víctima relató que, al percatarse de la situación, ingresó al OXXO para resguardarse, momento en el que se escucharon múltiples detonaciones.

Como resultado, el hombre sufrió un rozón de proyectil en el lado derecho del rostro, lesión que no pone en riesgo su vida.

Al sitio arribó una unidad paramédica, que brindó atención prehospitalaria sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Municipal mantienen acordonada la zona, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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Información Perla Velazquez

APG