Bomberos Rescatan a Cachorro Atrapado en Tubería en Tijuana

Elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana rescataron a un perrito que había quedado atrapado al interior de una tubería en la colonia Pedregal de Santa Julia, tras un reporte ciudadano atendido el 4 de mayo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), al arribar al lugar, cinco bomberos realizaron maniobras especializadas para liberar al cachorro, utilizando el equipo adecuado y trabajando de manera coordinada para evitar causarle daño.

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Rescate se realizó sin lesiones graves

Luego de varios minutos de labores, el rescate se llevó a cabo con éxito, logrando poner a salvo al canino, quien no presentó lesiones de gravedad.

Autoridades reiteraron la importancia de fomentar la cultura del cuidado y respeto hacia todos los seres vivos, recordando a la ciudadanía que todas las vidas cuentan.

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