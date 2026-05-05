Vientos Intensos y Lluvias Ligeras Afectarán Hoy a BC; Piden Tomar Precauciones

Autoridades de Protección Civil en Baja California emitieron un aviso preventivo ante la presencia de lluvias ligeras y rachas de viento que se esperan durante este martes 5 y miércoles 6 de mayo en la entidad.

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Lluvias Dispersas y Vientos

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana del martes se prevén lluvias dispersas en municipios de la zona costa como Tijuana y Ensenada, mientras que por la tarde se registrarán vientos de hasta 80 kilómetros por hora en Mexicali, Tecate y áreas serranas, condiciones que podrían generar tolvaneras y reducir la visibilidad.

Para el miércoles, se espera que estas condiciones climáticas disminuyan de manera gradual.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, como conducir con cuidado ante posibles afectaciones en la visibilidad, asegurar objetos sueltos en viviendas y evitar estacionarse bajo árboles o estructuras inestables.

Asimismo, se recomienda reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

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