Cierran Playa Hermosa en Ensenada por Derrame de Aguas Residuales

El Gobierno de Ensenada informó el cierre precautorio de Playa Hermosa para actividades recreativas en el mar, luego de registrarse una ruptura en un emisor de aguas residuales en el fraccionamiento Acapulco.

La medida fue implementada con el objetivo de prevenir posibles afectaciones a la salud de la población, debido a que las aguas residuales desembocaron en la zona de esta playa municipal.

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Cierre precautorio

Elementos de la División Acuática de la Dirección de Bomberos colocaron banderas rojas para alertar a los visitantes sobre el cierre precautorio y restringir el acceso al mar.

Por su parte, personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) se encuentra trabajando en el área afectada para realizar las reparaciones correspondientes y controlar la situación.

Asimismo, cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales realizan labores de limpieza y atención en vialidades de los fraccionamientos Acapulco y Punta Banda.

Reiteran el llamado a la ciudadanía a no ingresar al mar ni realizar actividades recreativas acuáticas en Playa Hermosa hasta nuevo aviso, a fin de salvaguardar la salud de la población.

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