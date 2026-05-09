Registran Múltiples Sismos Cerca de Mexicali; el Mayor Fue de 4.5 en Brawley
N+
Un enjambre sísmico en Brawley ha generado múltiples movimientos percibidos en Mexicali; el de mayor magnitud alcanzó 4.5.
COMPARTE:
La Coordinación de Protección Civil informó que durante este sábado se ha registrado un enjambre sísmico en la zona de Brawley, California, cercano a Mexicali, con múltiples movimientos de distinta magnitud que han sido percibidos en la capital bajacaliforniana.
De acuerdo con el CICESE de Ensenada y plataformas de monitoreo sísmico, uno de los sismos alcanzó una magnitud preliminar de 4.5, mientras que a lo largo de la tarde y noche se han detectado varios eventos superiores a los 2 y 3 grados en la misma región.
Los epicentros se concentran principalmente entre Brawley, Westmorland y zonas cercanas a El Centro, en el Valle Imperial, un área caracterizada por su actividad tectónica debido a la cercanía con las fallas Imperial y Cerro Prieto.
Hasta el momento, no se reportan afectaciones ni personas lesionadas; sin embargo, autoridades mantienen monitoreo permanente ante la continuidad de los movimientos.
Nota relacionada: Cierran Playa Hermosa en Ensenada por Derrame de Aguas Residuales
Recomendaciones a la población tras el sismo
Protección Civil recomendó a la población mantener la calma, revisar instalaciones de gas y electricidad como medida preventiva, y mantenerse informada a través de canales oficiales.
Asimismo, se exhorta a reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.
Historias recomendadas:
- Marchan en Mexicali por Muerte de Menor Fallecido Dentro de Vehículo
- Alertan por Presuntas Extorsiones y Cobros de Piso en Comercios de Mexicali; Esto Dijeron
- Marchan en Tijuana Exigiendo Justicia por Maltrato Animal
APG