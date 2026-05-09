Registran Múltiples Sismos Cerca de Mexicali; el Mayor Fue de 4.5 en Brawley

La Coordinación de Protección Civil informó que durante este sábado se ha registrado un enjambre sísmico en la zona de Brawley, California, cercano a Mexicali, con múltiples movimientos de distinta magnitud que han sido percibidos en la capital bajacaliforniana.

De acuerdo con el CICESE de Ensenada y plataformas de monitoreo sísmico, uno de los sismos alcanzó una magnitud preliminar de 4.5, mientras que a lo largo de la tarde y noche se han detectado varios eventos superiores a los 2 y 3 grados en la misma región.

Los epicentros se concentran principalmente entre Brawley, Westmorland y zonas cercanas a El Centro, en el Valle Imperial, un área caracterizada por su actividad tectónica debido a la cercanía con las fallas Imperial y Cerro Prieto.

Hasta el momento, no se reportan afectaciones ni personas lesionadas; sin embargo, autoridades mantienen monitoreo permanente ante la continuidad de los movimientos.

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Recomendaciones a la población tras el sismo

Protección Civil recomendó a la población mantener la calma, revisar instalaciones de gas y electricidad como medida preventiva, y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Asimismo, se exhorta a reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

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