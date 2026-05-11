Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 11 de Mayo 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 11 de mayo de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

01:17 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 72, dirección CDMX, tras ser atendido un accidente.

01:16 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Cuernavaca, km 37, dirección CDMX, por un accidente de salida del camino y volcadura de automóvil.

00:56 horas. Se registra lluvia en la autopista La Pera–Cuautla. Disminuye la velocidad y maneja con precaución.

00:55 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Acayucan–Cosoleacaque, km 9, dirección Cosoleacaque, por atención de un tractocamión con falla mecánica.

00:53 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Cuernavaca, km 72, dirección CDMX, por salida del camino y choque contra defensas metálicas.

00:12 horas. Se registra reducción de carriles en el libramiento de Villahermosa, km 12, dirección Frontera, por volcadura de tractocamión.

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ASJ