Mega Fuga de Agua en Iztapalapa “Fue Como una Explosión”: Cuánto Líquido Se Desperdició en CDMX

Miles de litros de agua potable se desperdiciaron hoy, 13 de mayo de 2026, por una mega fuga en la colonia Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos cuánto líquido se habría desperdiciado por el siniestro.

Según los primeros reportes, un tubo de 48 pulgadas se fracturó, brotó la mega fuga de agua y se rompió el pavimento en la calle 5 de Mayo, esquina con la Avenida Tláhuac, en la colonia Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa.

Varias casas se inundaron por la mega fuga de agua de hoy en Iztapalapa. Foto: N+

Noticia relacionada: Video Desde el Aire: Mega Fuga de Agua en CDMX Convierte Calles en Ríos

“Fue como una explosión”

En entrevista para N+ FORO, Benito Zedillo Loza, vecino de la zona afectada, declaró que el momento en el que se rompió el tubo de agua “fue como una explosión”.

Narró que cuando las autoridades de Ciudad de México colocaron el tubo “les costó mucho trabajo, porque aquí es pura piedra” y mencionó que de dicha red primaria se abastecen de agua toda la colonia y una parte de Iztapalapa.

Literalmente, un río de agua descendió sobre la calle 5 de Mayo y desembocó en la Avenida Tláhuac.

El Cuerpo de Bomberos de Ciudad de México reportó que al menos 30 inmuebles, entre ellos una escuela, resultaron afectados por la fuga de agua.

Video: "Escuchamos un Sonido Fuerte y Bajó Toda el Agua Negra": Testigo Narra Momento de la Mega Fuga en Los Reyes Culhuacán

¿Cuánta agua se desperdició por la mega fuga de agua de hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, unos mil litros por segundo se perdieron de agua por la mega fuga de hoy, en Los Reyes Culhuacán, Iztapalapa.

Vecinos manifestaron su indignación por la pérdida del agua, que por lo general es escaza en algunas zonas de la alcaldía Iztapalapa.

“Me da mucha pena porque se está desperdiciando. Que no nos quedemos sin agua, eso es lo importante”, dijo a N+ Guadalupe Luna, otra de las vecinas de la zona.

Por el gran derrame de agua, la circulación fue cerrada en Avenida Tláhuac, entre Calzada Tasqueña y el Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa.

Al lugar de la emergencia acudieron Bomberos de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y protección Civil (SGORPC), de la Secretaría del Agua (SEGIAGUA), personal de la alcaldía Iztapalapa y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Video: Desde el Aire: Mega Fuga de Agua en Iztapalapa Convierte Calles en Ríos

Mapa de la zona de la mega fuga de agua, en Iztapalapa

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT