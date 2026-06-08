Sheinbaum Pide Extremar Precauciones por Tormenta Tropical Boris

Boris amenaza con fuertes lluvias en Guerrero, Oaxaca y Michoacán; esto dijo Sheinbaum sobre el fenómeno climático

Viento en Yucatán en julio 2024 ante el paso de la tormenta tropical Beryl. Foto: Cuartoscuro | ArchivoViento en Yucatán en julio 2024 ante el paso de una tormenta tropical. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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