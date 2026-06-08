Sheinbaum Pide Extremar Precauciones por Tormenta Tropical Boris

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de hoy, 8 de junio de 2026, pidió a la población a mantenerse informada y extremar precauciones ante el avance de la tormenta tropical Boris.

La mandataria explicó que autoridades de Protección Civil, la Secretaría de Marina y organismos meteorológicos le informaron sobre la evolución del sistema, por lo que consideró necesario alertar a la población sobre los riesgos asociados al temporal.

Boris se ubicaba a aproximadamente 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, en Guerrero.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alerta Roja por Boris en Guerrero ¿Hay Peligro en el Puerto de Acapulco?

¿Qué estados serán afectados por la tormenta tropical Boris?

Las autoridades prevén lluvias de consideración principalmente en:

Guerrero.

Oaxaca.

Michoacán.

Colima.

Algunas regiones de Jalisco.

La principal preocupación es la intensidad de las precipitaciones, ya que podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el incremento en niveles de ríos y arroyos en zonas vulnerables.

Zona de prevención por efectos de tormenta tropical

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical que abarca desde Lagunas de Chacahua, en Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, en Guerrero.

Las autoridades señalaron que la trayectoria y evolución del fenómeno continúan bajo monitoreo permanente, por lo que los avisos podrían actualizarse conforme avancen las próximas horas.

Sheinbaum llama a seguir las indicaciones oficiales

La presidenta destacó que, aunque Boris se mantiene como tormenta tropical, las lluvias asociadas al sistema podrían ser muy intensas, especialmente en comunidades costeras del sur y occidente del país.

Por ello, pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados emitidos por Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades estatales y municipales.

"Es muy importante que tomen sus precauciones", señaló la mandataria al referirse a los habitantes de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y otras entidades que podrían resentir los efectos del temporal.

El Gobierno de México informó que las fuerzas federales mantienen preparados los protocolos de atención a emergencias, incluidos el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Plan Marina, con el objetivo de brindar apoyo a la población en caso de afectaciones por lluvias, inundaciones o deslaves.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejados de zonas de riesgo y seguir únicamente información proveniente de fuentes oficiales.

FBPT