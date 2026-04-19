Accidente en Chihuahua Deja 4 Muertos; 2 Eran Agentes de la AEI y 2 Oficiales de EUA

Durante una conferencia brindada la mañana de este domingo 19 de abril, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, dio a conocer el fallecimiento de personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en un accidente vehicular ocurrido durante la madrugada, cuando regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

Identifican a Algunas de las Víctimas

El fiscal informó los nombres de algunos de los fallecidos, entre ellos el primer comandante de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, así como el agente Manuel Genaro Méndez Montes. También se reportó la muerte de dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos, quienes no han sido identificados y participaban en labores de entrenamiento como parte de un intercambio.

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Hasta el momento, el peritaje de lo ocurrido no ha concluido. Sin embargo, las primeras versiones señalan que el vehículo en el que viajaban las víctimas encabezaba un convoy de al menos cinco unidades cuando, aparentemente, derrapó y cayó a un barranco, lo que provocó que la unidad se incendiara tras el impacto.

Fiscal Lamenta Fallecimiento de los Elementos

El fiscal César Jáuregui reconoció la trayectoria y el servicio de los elementos caídos, destacando su entrega y compromiso con la seguridad de los chihuahuenses, dejando una huella invaluable en la institución.

“Desde aquí, nuestro más sentido pésame y pronta resignación a las familias de quienes fallecieron en este lamentable accidente”, expresó.

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