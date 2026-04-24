Se Incendia Atracción en Parque Acuático de Ciudad Juárez; No Hay Lesionados

La noche del pasado jueves 23 de abril se registró el incendio de una atracción en un parque acuático de Ciudad Juárez, ubicado sobre la calle Ramón Rayón. Fueron conductores que transitaban por la zona quienes realizaron el reporte al número de emergencia 911.

Podría Interesarte: Madre de la Empresaria Lina Rodríguez Exige Justicia Tras el Asesinato de su Hija en Chihuahua

Tras el aviso, al sitio arribaron dos máquinas y una cisterna del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara. En el lugar también se contó con la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, personal de la DEFENSA y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes resguardaron el área.

Incendio Deja Daños en Parque Acuático

Una vez controlado el incendio, autoridades informaron que el siniestro dejó daños en la estructura de la atracción, consumió por completo un techo de madera y al menos 10 palmeras que se encontraban en el área resultaron quemadas. No se reportaron personas lesionadas.

Posteriormente, acudieron agentes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes realizaron las indagatorias correspondientes para determinar las causas del incendio. Señalaron que el fuego habría sido provocado; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con más información sobre cómo ocurrió ni hay pistas de los presuntos responsables.

Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades brinden más detalles sobre lo ocurrido, así como una postura oficial por parte del parque acuático afectado.

Historias recomendadas: