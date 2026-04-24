Localizan Pista de Aterrizaje Clandestina Entre Aldama y Ojinaga en Chihuahua

Autoridades estatales localizaron e inhabilitaron una aparente pista de aterrizaje clandestina en una zona rural ubicada entre los municipios de Aldama y Ojinaga, como parte de operativos de vigilancia en la región.

El hallazgo se registró en las inmediaciones de una ranchería conocida como Los Vaqueros, en un área considerada de interés para las corporaciones de seguridad por su presunta relación con actividades delictivas.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, la detección fue posible gracias a sobrevuelos con drones, utilizados para ubicar infraestructura ilegal en zonas de difícil acceso.

Refuerzan vigilancia en zona considerada de riesgo

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos forman parte de estrategias para rastrear objetivos prioritarios y desarticular posibles rutas utilizadas por grupos criminales.

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Tras su localización, la pista fue inhabilitada para impedir su uso, mientras que la zona permanecerá bajo vigilancia durante los próximos días. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hallazgo.

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