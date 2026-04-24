SSPE Alerta por Amenazas Falsas de Tiroteos en Escuelas en Chihuahua; Piden Denunciar

Luego de las recientes amenazas a planteles educativos registradas en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) alertó sobre la circulación de mensajes falsos que advierten sobre supuestos tiroteos en escuelas, poniendo en riesgo a estudiantes y docentes.

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De acuerdo con información oficial brindada por la Policía Cibernética y sus áreas de Proximidad, se han detectado diversos casos de presuntas amenazas difundidas principalmente en redes sociales, así como en espacios físicos dentro de los planteles, como paredes, espejos o baños.

Según el análisis realizado, estos mensajes comparten características similares, ya que suelen presentarse de forma breve y alarmante, con frases que advierten sobre supuestos ataques con el objetivo de generar miedo e incertidumbre entre la comunidad escolar e incluso provocar la suspensión de clases o actividades.

Autoridades descartan que la mayoría sean reales

Yamelith Muñiz, directora de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPE, señaló que este tipo de situaciones en muchas ocasiones no corresponden a amenazas reales, sino que forman parte de dinámicas virales para atraer atención en redes sociales o de conductas irresponsables por parte de jóvenes.

Ante esta situación, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar la propagación de estos mensajes, ya que su difusión puede constituir faltas administrativas o incluso delitos:

No compartir ni replicar mensajes , imágenes o publicaciones alarmistas sin verificar su autenticidad.

, imágenes o publicaciones alarmistas sin verificar su autenticidad. Atender únicamente la información emitida por autoridades oficiales y directivos escolares.

emitida por y directivos escolares. Reportar de inmediato cualquier mensaje o situación sospechosa.

Evitar realizar o difundir este tipo de bromas o “fake news”.

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