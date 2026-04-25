Asesinan a Joven en la Colonia Mariano Escobedo de Ciudad Juárez; Tenía Heridas de Bala

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la colonia Mariano Escobedo, en Ciudad Juárez, lo que generó un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad.

El hecho se registró en el cruce de las calles Ignacio Alatorre y Pinotepa, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911.

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Al arribar al sitio, los agentes localizaron a un hombre sin vida, lo que derivó en el acordonamiento de la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

Víctima fue identificada; no hay detenidos

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima presentaba al menos cinco impactos de bala y fue identificada como Luis Ángel R. D., de 24 años de edad.

Elementos de distintas corporaciones, incluyendo la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, realizaron el levantamiento de evidencias y comenzaron con las indagatorias.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho.

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