¿Se Van a Huelga Trabajadores del Servicio Postal Mexicano? Esto Anunció el Sindicato

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano (SNTSEPOMEX) dio a conocer información relacionada con la huelga prevista para este año.

Esta organización laboral de Correos de México es una de las más importantes del país. Surgió a raíz de la descentralización del Servicio Postal Mexicano, el 25 de agosto de 1986. El objetivo principal era fortalecer las condiciones laborales y, con ello, mejorar la calidad del trabajador postal.

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La premisa anterior, es la que los llevó a organizar el estallido de huelga este 2026 para dar a conocer sus demandas, las cuales aseguran, no han sido atendidas por las autoridades, lo que los lleva a trabajar en condiciones “precarias” dentro de Correos de México.

Entre las exigencias de trabajadores de Correos de México, se encuentran las siguientes:

Mejora de sueldos base de carteros y empleados operativos

Reposición de 2 mil 500 plazas que se han perdido por jubilaciones, renuncias o fallecimientos

Modernización de parque vehicular (motos y camionetas) de los carteros

Entrega de uniformes de calidad y material básico de oficina

También, los trabajadores del Servicio Postal Mexicano refiere que hay violaciones sistemáticas al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y falta de mantenimiento a las instalaciones.

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¿Se van a huelga los trabajadores de Correos de México?

Ahora bien, los trabajadores del Servicio Postal Mexicano aseguraron que irse a huelga tendría un impacto considerable, así como afectaciones a miles de personas en el país.

Debido a que, si no se llega a un acuerdo en el que sus peticiones sean atendidas, se suspendería el servicio en más de 3 mil 800 oficinas postales en todo el país. En consecuencia, afectaría el reparto de millones de piezas de correspondencia, tales como:

Recibos de luz, agua

Estados de cuenta

Paquetería nacional e internacional

Es importante señalar que los trabajadores de Correos de México indicaron que estallaría la huelga en los primeros minutos de este 1 de mayo de 2026; no obstante, el 28 de abril, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos citó a las autoridades del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) y al Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano "Correos de México" a una audiencia de conciliación.

Durante ese encuentro, las partes solicitaron prórroga con vencimiento al 28 de mayo de 2026. Por lo tanto, de no atender las demandas de los trabajadores de Correos de México, la huelga estallaría en dicha fecha.

Los integrantes del Sindicato de Trabajadores de Servicio Postal aseguraron que en mesas de diálogo previas, las autoridades no han dado resultados concretos; por ello han tomado la decisión de organizar una huelga.

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