"Sinaloa Tendrá Especial Atención": García Harfuch Detalla Objetivos tras Licencia de Rocha Moya

En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer hoy, 4 de mayo de 2026, que habrá atención especial en Sinaloa, luego de la licencia de Rubén Rocha Moya y detalló los objetivos que contemplan.

Video: Omar García Harfuch Detalla Estrategia de Seguridad en Sinaloa: Tres Ejes Prioritarios

"Sinaloa tendrá especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población. Nuestro objetivo: Acompañar a las familias de Sinaloa y mantener las acciones del Estado de México para construir paz en Sinaloa", señaló.

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Asimismo, aseguró que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno se mantendrá activa y constante. Además, indicó que la administración federal respaldará plenamente a las autoridades locales durante este periodo.

Los tres objetivos de la estrategia en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad indicó los tres ejes prioritarios para la intervención en el estado de Sinaloa:

Reducir la incidencia delictiva.

Detener a los generadores de violencia.

Fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad.

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