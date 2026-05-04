Sheinbaum Confirma que Rubén Rocha Moya Tiene Seguridad Federal tras pedir Licencia

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció respecto a la licencia de Rubén Rocha Moya, quien fue señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico, en N+ te compartimos qué dijo.

Explicó que el mandatario estatal pidió licencia el fin de semana y posteriormente el Congreso de Sinaloa designó a una gobernadora interina.

Video: FGR Atrae Solicitud de la Fiscalía de NY contra Rubén Rocha Moya y 9 Funcionarios Más

"Como saben, el gobernador Rocha pidió licencia el sábado, si no mal no me equivoco y dicen el viernes en la noche y el sábado se nombró a una gobernador interina por parte del congreso. Cómo establece la constitución de Sinaloa, instruí al gabinete de seguridad (...) reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos. En este momento (Rocha Moya) tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete".

Cabe señalar que el 2 de mayo de 2026, el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia solicitada por Rocha Moya, después de que trascendieran las acusaciones en su contra. En la misma sesión extraordinaria, se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, convirtiéndose en la primera mujer en asumir el cargo en la historia del estado.

Nota relacionada: Cronología: Recuento del Caso Rubén Rocha Moya, Acusado de Nexos con el Narcotráfico.

¿Qué pasó con Rocha Moya?

El pasado 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara cargos formales contra Rocha Moya y otras nueve personas. Según el informe, los implicados presuntamente colaboraron con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, además de delitos relacionados con armas.

Las autoridades estadounidenses señalaron que entre los acusados se encuentran funcionarios actuales y exintegrantes de cuerpos de seguridad en Sinaloa.

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