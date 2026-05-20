¿Quién Es Raúl Castro, Expresidente de Cuba con Cargos Penales en Estados Unidos?

El Gobierno de Estados Unidos presentó cargos federales contra Raúl Castro, expresidente de Cuba; aquí te decimos quién es el hermano de Fidel Castro.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy, 20 de mayo de 2026, cuáles son los cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro, en un momento en que la administración de Donald Trump intensifica la presión sobre el gobierno socialista de la isla.

Estados Unidos imputó a Raúl Castro de los siguientes delitos:

Asesinato.

Conspiración para matar a estadounidenses.

Destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años.

Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, dijo que los cargos que presentó contra Raúl Castro muestran que el presidente Donald Trump está comprometido con el principio de: "si matas estadounidenses, te perseguiremos".

Video: EUA Presenta Cargos Penales en Contra del Expresidente Cubano Raúl Castro

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¿Quién es Raúl Castro?

Raúl Castro nació el 3 de junio de 1931. Actualmente, tiene 94 años de edad.

Fue una figura clave junto a su hermano Fidel Castro en la guerra de guerrillas que derrocó al dictador Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos.

Ayudó a repeler la invasión de la bahía de Cochinos organizada por Estados Unidos, en 1961.

Fue ministro de Defensa de Cuba durante varias décadas.

En 1996, Raúl Castro era ministro de Defensa cuando ocurrió un incidente con dos avionetas derribadas que pertenecían a Hermanos al Rescate, un grupo de ⁠pilotos cubanos exiliados con base en Miami, Florida, cuya misión, era buscar a balseros cubanos que huían de la isla; cuatro hombres a bordo de las aeronaves murieron.

En 2008, sucedió a su hermano Fidel en la Presidencia de Cuba y renunció en 2018, pero sigue siendo una figura influyente en la política de la isla.

En 2015, llevó a cabo un acercamiento histórico con Estados Unidos, durante la Presidencia de Barack Obama.

¿Atacará Estados Unidos a Cuba? Hablemos con Rafael Rojas | Episodio 33

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