Buque con Ayuda Humanitaria de México y Uruguay Llega a Cuba

Un buque con ayuda humanitaria de México y Uruguay llegó a La Habana, Cuba, país afectado por un bloqueo energético por parte de Estados Unidos de América (EUA).

En un comunicado, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID) informó que la acción se realizó en un acto de humanidad y solidaridad.

“Derivado de la situación que atraviesa Cuba, México atendió al llamado del pueblo cubano, con el fin de apoyarles de manera humanitaria y fraterna”, expresó.

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Llega buque con ayuda

El buque fue recibido en la terminal de Haiphong, dentro de la Bahía de La Habana, la cual se usa para la recepción de ayuda humanitaria internacional, así como de cargamentos de alimentos.

De acuerdo con la dependencia, estos fueron los artículos que llegaron a la isla:

Por parte de México : Toneladas de frijol, tubos de PVC y artículos de cocina

: Toneladas de frijol, tubos de PVC y artículos de cocina Por parte de Uruguay: 672 toneladas de leche en polvo.

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Apoyo a Cuba

La directora ejecutiva de la AMEXCID, Alejandra Del Moral, refrendó la fraternidad del pueblo mexicano hacia el pueblo cubano, guiada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior, dijo, bajo la firme convicción de que la ayuda humanitaria, atiende y responde a la necesidad urgente que tiene el pueblo de Cuba, ante la crisis que enfrenta.

En la ceremonia de recepción de la ayuda humanitaria estuvieron presentes varios funcionarios y políticos, como el embajador de México en Cuba, Miguel Ignacio Reynoso; el embajador del Uruguay en Cuba, Juan Andrés Canelas; el ministro interino de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver Portal, entre otros.

“Donativo llega en momentos difíciles”

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció el nuevo cargamento de ayuda proveniente de México y Uruguay.

“Este donativo, que llega en días muy difíciles para Cuba por el impacto directo y multidimensional del bloqueo de los Estados Unidos en la vida cotidiana de nuestro pueblo, es un testimonio vivo de la histórica solidaridad entre nuestros pueblos y de los principios de humanismo, cooperación e integración que deben unir a la región”, dijo en un mensaje en redes sociales.

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Con información de N+.

spb