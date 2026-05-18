México Exige a Israel Respetar Derechos Humanos de Mexicanos Detenidos en Flotilla Global Sumud

Israel informó hoy, 18 de mayo de 2026, que interceptó cerca de Chipre varias embarcaciones de la flotilla Global Sumud; México confirmó que en dichas acciones algunos mexicanos fueron detenidos y exigió a las autoridades israelíes el pleno respeto a sus derechos humanos.

En contexto: La flotilla Global Sumud, conformada por unas 50 embarcaciones, zarpó el 14 de mayo de 2026 de Turquía, para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Según los primeros reportes, unas 30 embarcaciones habrían sido interceptadas.

Entre los activistas detenidos figuran seis españoles, nueve italianos y seis irlandeses, entre ellos Catherine Connolly, hermana de la presidenta de Irlanda.

Las embarcaciones forman parte de la gran flota integrada por tres grupos:

Global Sumud Flotilla. Freedom Flotilla Coalition. Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association.

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México pide a Israel garantizar los derechos humanos de los mexicanos detenidos

En redes sociales, el canciller Roberto Velasco Álvarez publicó un mensaje en el que pidió a Israel respetar los derechos humanos de los activistas mexicanos y reafirmó "la necesidad de que se garantice su integridad física, trato digno y acceso consular inmediato, en cumplimiento del derecho internacional”.

Velasco Álvarez señaló que desde la SRE seguirá en contacto de los mexicanos detenidos, así como con los equipos consulares activados y en coordinación con otros países cuyos ciudadanos participan en la flotilla.

“No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta”, afirmó el canciller.

Exigimos, particularmente a las autoridades israelíes, el pleno respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales detenidos en el marco de la Flotilla Global Sumud. Reafirmamos la necesidad de que se garantice su integridad física, trato digno y acceso consular inmediato,… — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) May 18, 2026

Israel había pedido a las embarcaciones que dieran marcha atrás en su viaje. En un comunicado, el Gobierno israelí mencionó que "no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente".

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, felicitó al comandante del equipo de la Armada que llevó a cabo la interceptación de las embarcaciones.

Netanyahu afirmó que sus fuerzas "están realizando un trabajo excepcional, tanto en la primera flotilla como en esta, y están frustrando un plan malicioso diseñado para romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamás en Gaza".

Mientras que Hamás denunció que este tipo de acciones constituyen un "delito de piratería".

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Con información de N+.

RMT