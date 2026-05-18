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México Exige a Israel Respetar Derechos Humanos de Mexicanos Detenidos en Flotilla Global Sumud

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México pide a Israel garantizar la integridad física de los mexicanos, trato digno y acceso consular inmediato

Soldados israelíes interceptaron y tomaron control de dos embarcaciones de la flotilla global Sumud en aguas internacionales, al suroeste de Chipre

Soldados israelíes interceptaron y tomaron control de dos embarcaciones de la flotilla global Sumud en aguas internacionales, al suroeste de Chipre

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Israel informó hoy, 18 de mayo de 2026, que interceptó cerca de Chipre varias embarcaciones de la flotilla Global Sumud; México confirmó que en dichas acciones algunos mexicanos fueron detenidos y exigió a las autoridades israelíes el pleno respeto a sus derechos humanos.

  • En contexto: La flotilla Global Sumud, conformada por unas 50 embarcaciones, zarpó el 14 de mayo de 2026 de Turquía, para llevar ayuda humanitaria a Gaza.
  • Según los primeros reportes, unas 30 embarcaciones habrían sido interceptadas.
  • Entre los activistas detenidos figuran seis españoles, nueve italianos y seis irlandeses, entre ellos Catherine Connolly, hermana de la presidenta de Irlanda.
  • Las embarcaciones forman parte de la gran flota integrada por tres grupos:
  1. Global Sumud Flotilla.
  2. Freedom Flotilla Coalition.
  3. Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association.

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México pide a Israel garantizar los derechos humanos de los mexicanos detenidos

En redes sociales, el canciller Roberto Velasco Álvarez publicó un mensaje en el que pidió a Israel respetar los derechos humanos de los activistas mexicanos y reafirmó "la necesidad de que se garantice su integridad física, trato digno y acceso consular inmediato, en cumplimiento del derecho internacional”.

Velasco Álvarez señaló que desde la SRE seguirá en contacto de los mexicanos detenidos, así como con los equipos consulares activados y en coordinación con otros países cuyos ciudadanos participan en la flotilla.

“No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta”, afirmó el canciller.

Israel había pedido a las embarcaciones que dieran marcha atrás en su viaje. En un comunicado, el Gobierno israelí mencionó que "no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente".

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, felicitó al comandante del equipo de la Armada que llevó a cabo la interceptación de las embarcaciones.

Netanyahu afirmó que sus fuerzas "están realizando un trabajo excepcional, tanto en la primera flotilla como en esta, y están frustrando un plan malicioso diseñado para romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamás en Gaza".

Mientras que Hamás denunció que este tipo de acciones constituyen un "delito de piratería".

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Con información de N+.

RMT

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