EUA Impone Sanciones a Organizadores de Global Sumud y México Informa Situación de Connacionales

Este martes 19 de mayo de 2026, Estados Unidos de América (EUA) impuso sanciones contra cuatro organizadores de la Flotilla Global Sumud que zarpó a Gaza, en la que viajan cientos de activistas de 39 países, entre ellos varios mexicanos.

Ante ello, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio a conocer este martes la situación de los connacionales.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller Roberto Velasco informó que las autoridades mexicanas han tenido varias reuniones con las familias y representantes de quienes están en la Flotilla.

“Nuestro equipo tiene comunicación diaria con ellos, yo estoy en contacto con nuestros embajadores en toda la región”, señaló.

Datos clave

La última flotilla está compuesta por unos 50 barcos con cerca de 400 activistas de 39 países.

Zarpó el 14 de mayo desde Turquía y fue interceptada por Israel.

Israel prevé trasladar a los participantes al puerto de Ashdod.

En la iniciativa han participado anteriormente personalidades como la activista Greta Thunberg, el actor Liam Cunnigham o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

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Mexicanos en Global Sumud

Velasco detalló que hasta el momento tienen información de que las connacionales Sol González, Violeta Núñez y Paulina del Castillo están en tres de las embarcaciones que ya fueron interceptadas.

Y agregó que tienen conocimiento de que en este momento fue interceptada otra embarcación en la que viaja el activista Almatúasem Belá Alburica Flores.

Por otra parte, refirió que otras dos embarcaciones continúan en puerto y dos más están en ruta.

El canciller agregó que México ha planteado a Israel y los demás países de la región que haya respeto a los derechos humanos y trato digno de los activistas; además, que se les libere cuanto antes para que puedan regresar a nuestro país con apoyo de los consulados. “Así lo haremos hasta que estén en casa”, agregó.

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Sanciones a organizadores

Cabe señalar que hoy mismo, Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro organizadores de la Flotilla Global Sumud, a los que acusan de apoyar a Hamás y de "socavar el avance" del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr la paz en la región.

El Departamento del Tesoro sancionó al palestino español Saif Abukeshek y a Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz, radicado en España, por su papel como dirigentes de la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA, por siglas en inglés), con sede en Europa.

Abukeshek figura además como miembro del comité directivo de la flotilla humanitaria que ha intentado en diversas travesías romper el bloque de la Franja palestina de Gaza, mientras que Abu Mahfuz, ejerce como secretario general interino y presidente de la organización.

Washington además impuso sanciones contra Mohammed Khatib, coordinador europeo de la red Samidoun con base en Bélgica, y a Jaldia Abubakra Aueda, coordinadora en Madrid, por su liderazgo en dicha organización.

Debido a estas medidas, todos los bienes e intereses de los sancionados en EUA o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados, y se prohíben las transacciones con ellos salvo autorización específica.

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Con información de N+ y EFE.

spb